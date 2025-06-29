При ДТП с выездом на встречную полосу пять человек погибли на Ставрополье

Tекст: Ирма Каплан

Предварительно удалось установить, что 28 июня примерно в 23 часа 20 минут на 13 км автодороги «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское», водитель автомобиля Renault Duster допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2104.

«В результате автоаварии скончались пять человек: 39-летний водитель ВАЗ и его 14-летний, 58-летняя и 45-летняя пассажиры, а также 39-летний пассажир Renault. Также 14-летняя пассажир отечественного автомобиля, жительница Благодарного округа, и 38-летний водитель Renault доставлены в больницу Изобильного», – сказано в сообщении ГАИ.

По словам начальника отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России «Изобильненский» капитана полиции Николая Ляхова, водитель Renault Duster за последние два года не привлекался к административной ответственности, будет произведена экспертиза на установление состояния опьянения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Одинцово водитель такси сбил восьмилетнего мальчика во дворе, ребенок скончался по пути в больницу, следователи возбудили уголовное дело и ведут расследование обстоятельств трагедии.

Кроме того, на участке дороги между Сургутом и Салехардом произошла автоавария, в результате которой погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, еще четверо пострадали.