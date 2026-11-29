На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Россия предложила Оману проработать совместный логистический сервис
Россия предложила Оману пилотный проект по отслеживанию грузов
Россия предложила Оману проработать сквозной логистический сервис в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг» и запустить пилотный проект по отслеживанию грузов, заявил вице-премьер России Андрей Никитин.
Вице-премьер провел переговоры с зампредседателя правительства Султаната Оман по экономическим вопросам Зиязаном бен Хейсамом Аль Саидом. Встреча прошла в Омане, пишет РИА «Новости». Ключевой темой стало развитие МТК «Север – Юг». Никитин назначен спецпредставителем президента по развитию этого коридора.
«Выработаны решения, которые делают наземные перевозки по восточному и западному маршрутам коридора «Север – Юг» привлекательными для грузоотправителей», – отметил вице-премьер. По его словам, для Омана это дополнительный маршрут к рынкам России и стран Евразии.
Никитин предложил Оману совместно обеспечить загрузку коридора в обоих направлениях и развивать обмен электронными перевозочными документами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Андрей Никитин сообщил о создании логистических маршрутов между Россией и Африкой.
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