Tекст: Вера Басилая

В тексте указа говорится о необходимости принять неотложные меры по запрету освещения в СМИ информации о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры, а также этапах и состоянии строительства защитных сооружений на объектах топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что после заявлений киевских властей о намерении причинить ущерб российской экономике и начала ударов по судам с мирными грузами и НПЗ Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, важным для украинской экономики.

По данным Минобороны России, российские Вооруженные силы наносят удары по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Владимир Зеленский заявил о продолжении атак украинских войск на нефтеперерабатывающие заводы России. В октябре он отказался выполнить требование президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ. В начале октября Министерство обороны сообщило об усилении ударов по военным объектам и объектам ВПК Украины после угроз Зеленского бить по российским НПЗ.