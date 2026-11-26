Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Кремль прокомментировал условия ЕС для старта мирных переговоров
Песков: Россия должна обеспечивать свои национальные интересы
Россия должна обеспечивать собственные национальные интересы, а не реагировать на чьи-либо ультиматумы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», – приводят слова Пескова «Вести».
Песков прокомментировал условия ЕС для старта с их стороны мирного урегулирования на Украине, среди которых энергоперемирие и свободный допуск судов в украинские порты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль отказался раскрывать содержание переговоров в Абу-Даби по Украине.
Во вторник Москва заявила о непонимании вклада европейцев в процесс мирного урегулирования на Украине.
В среду фон дер Ляйен назвала зимнее энергетическое перемирие и новую сделку по Черному морю условиями Брюсселя для начала переговоров с Россией.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на призыв председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к зимнему перемирию назвал ее «старой каргой» и посоветовал вернуться к медицинским приборам.