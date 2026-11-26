Песков: Россия должна обеспечивать свои национальные интересы

Tекст: Вера Басилая

«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», – приводят слова Пескова «Вести».

Песков прокомментировал условия ЕС для старта с их стороны мирного урегулирования на Украине, среди которых энергоперемирие и свободный допуск судов в украинские порты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль отказался раскрывать содержание переговоров в Абу-Даби по Украине.

Во вторник Москва заявила о непонимании вклада европейцев в процесс мирного урегулирования на Украине.

В среду фон дер Ляйен назвала зимнее энергетическое перемирие и новую сделку по Черному морю условиями Брюсселя для начала переговоров с Россией.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на призыв председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к зимнему перемирию назвал ее «старой каргой» и посоветовал вернуться к медицинским приборам.