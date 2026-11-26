Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Избирком определил дату выборов губернатора Мурманской области
Избирком Мурманской области назначил выборы губернатора на 12 сентября 2027 года
Заместитель председателя избирательной комиссии Мурманской области Елизавета Евсюкова сообщила о проведении выборов губернатора региона 12 сентября 2027 года.
Голосование по выборам руководителя региона состоится во второе воскресенье месяца, передает ТАСС.
«Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 12 сентября 2027 года, то есть второе воскресенье месяца», – рассказала Евсюкова.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Мещанский районный суд Москвы заключил его под стражу по делу о хищении бюджетных средств.
В понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании чиновника по подозрению в хищениях и растрате бюджетных средств.