Шойгу обвинил генсека НАТО в манипуляции цифрами о потерях в СВО и Вьетнаме

Tекст: Вера Басилая

Секретарь Совета безопасности обратил внимание на «манипуляции с цифрами» со стороны главы Североатлантического альянса, который сопоставил «взятые с потолка оценки потерь России за период СВО с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны», передает ТАСС.

«Глава Североатлантического блока почему-то стыдливо умолчал, что в результате спровоцированного американцами конфликта погибли порядка 3,4 млн вьетнамцев, из которых свыше 2 млн – мирные жители. В соседних Лаосе и Камбодже убито еще порядка 400 тыс. человек», – заявил Шойгу.

Секретарь Совбеза выразил мнение, что представитель альянса не считает за людей население этих стран. По его словам, манипуляции с цифрами давно стали излюбленным инструментом стран Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Рютте призвал государства альянса подготовить гражданское общество к войне.

В сентябре Рютте рассказал о наличии у альянса секретных мер воздействия на Москву.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об отрезвляющем эффекте баллистической ракеты «Сармат» для западных стратегов.