Reuters: Инфляция обесценила рост зарплат в Испании перед выборами

Tекст: Игорь Иножарский

За три года подряд Испания показала самый высокий рост среди развитых экономик мира, обеспечила около 41% всех новых рабочих мест в ЕС в прошлом году и сократила дефицит бюджета с 3,3% в 2023 году до ожидаемых 2,6% в 2026 году, пишет Reuters.

Минимальная зарплата в стране выросла на 66%, зарплаты госслужащих – более чем на 20%, а трудовые реформы ограничили сезонную занятость в сельском хозяйстве и туризме. При этом реальные зарплаты в 2019–2025 годах снизились в среднем на 0,3%, покупательная способность испанцев отстает от средней по ЕС, а доля жителей под угрозой бедности почти не изменилась за десятилетие.

Инфляция в октябре составила 4,9% – максимум с февраля 2023 года, тогда как с начала текущего срока Санчеса в 2023 году до начала войны США и Ирана в феврале она держалась в среднем на уровне 2,75%. Индекс потребительской уверенности упал со 107 пунктов в июне 2018 года до 84,1 в июле 2026 года.

«Я всегда был левым. Крайности мне не нравятся. Но пришло время перемен», – заявил основатель сырной лавки в Оливе-де-ла-Фронтера Руфино Куэкас Морухо. По его словам, он, вероятно, проголосует за Народную партию, поскольку региональное правительство, которое партия с апреля делит с Vox, снизило налоги для малого бизнеса.

Опросы показывают, что Народная партия и ультраправая Vox могут получить большинство в парламенте. Народная партия обещала поднять среднюю зарплату до 50 тыс. евро с нынешних 29,5 тыс., не представив конкретного плана, а министр экономики Карлос Куэрпо назвал такие обещания «бредовыми». Глава Каталонии Сальвадор Илья признал, что рост благосостояния распределяется по регионам и слоям общества неравномерно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо построил предвыборную кампанию на образе скромного управленца из Галисии. Во вторник молодые испанцы возмутились жилищным кризисом и ростом цен на жизнь перед досрочными выборами. В понедельник лидер коалиции EH Bildu Горка Элехабарриета заявил об усилении готовности баскских сепаратистов противостоять ожидаемому правому правительству.