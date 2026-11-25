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Трех российских лыжников допустили к этапу Кубка мира в Финляндии
Терентьева, Непряева и Коростелев допущены к этапу Кубка мира
Российские лыжники Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев смогут принять участие в гонках первого этапа Кубка мира в Финляндии, несмотря на ограничения на въезд, сообщило финское издание Ilta-Sanomat.
Спортсмены получили разрешение властей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat. По информации издания, Федерация лыжного спорта Финляндии была проинформирована, что новые правила въезда не будут распространяться на этих лыжников.
Остальные россияне, подавшие заявки на участие, были вынуждены сняться с соревнований.
Первый этап Кубка мира пройдет с 27 по 29 ноября на финском курорте Рука. Второй этап состоится 4-6 декабря в Тронхейме (Норвегия).
Ранее Финляндия и Норвегия ввели ограничения на въезд для спортсменов из России, включая тех, кто имеет нейтральный статус Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Как писала газета ВЗГЛЯД, FIS отозвала нейтральные статусы у лыжников Горбунова и Шибекиной.
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Сергея Волкова вероятным единственным участником из России на этапе Кубка мира в Тронхейме.
На прошлой неделе Россия получила разрешение на участие своих лыжников в этапе в Давосе.