Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ

Tекст: Вера Басилая

«Да, в очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», – приводят слова Ушакова «Вести».

Помощник президента также отметил, что украинские власти чувствуют себя смело благодаря поддержке со стороны европейских стран.

В пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил, что Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России.

На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В середине месяца глава Белого дома назвал возобновление Украиной атак на российские НПЗ позором.