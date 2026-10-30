Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Украина вновь проигнорировала призывы главы Белого дома Дональда Трампа остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
«Да, в очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», – приводят слова Ушакова «Вести».
Помощник президента также отметил, что украинские власти чувствуют себя смело благодаря поддержке со стороны европейских стран.
В пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил, что Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России.
На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В середине месяца глава Белого дома назвал возобновление Украиной атак на российские НПЗ позором.