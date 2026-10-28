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Обвиняемого в убийстве матери и дочери в Жулебино решили вывезти на места
Обвиняемого в убийстве матери и дочери в Жулебино вывезут из СИЗО
Обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве Теймураза Гогиашвили вывезут из СИЗО для проверки показаний на местах преступлений, сообщил его адвокат Ибрагим Марзиев.
Теймураза Гогиашвили доставят из следственного изолятора в квартиру и гараж, где были убиты женщина и ее дочь, передает РИА «Новости».
«В пятницу будет проверка показаний на местах – в гараже и квартире. Гогиашвили вывезут из СИЗО», – заявил Ибрагим Марзиев.
Расчлененное тело Елены Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Позднее в Воронежской области задержали ее сожителя Гогиашвили. В его гараже нашли тело дочери убитой, а также схрон оружия и боеприпасов.
Мужчина арестован по обвинению в двойном убийстве из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Фигурант отрицает корыстный умысел, ссылаясь на бытовой конфликт, однако полностью согласился с арестом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре следователи приступили к допросу подозреваемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери. Правоохранительные органы сообщили о ссоре как о возможном мотиве расправы.