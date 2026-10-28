Обвиняемого в убийстве матери и дочери в Жулебино решили вывезти на места

Обвиняемого в убийстве матери и дочери в Жулебино вывезут из СИЗО

Tекст: Катерина Туманова

Теймураза Гогиашвили доставят из следственного изолятора в квартиру и гараж, где были убиты женщина и ее дочь, передает РИА «Новости».

«В пятницу будет проверка показаний на местах – в гараже и квартире. Гогиашвили вывезут из СИЗО», – заявил Ибрагим Марзиев.

Расчлененное тело Елены Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Позднее в Воронежской области задержали ее сожителя Гогиашвили. В его гараже нашли тело дочери убитой, а также схрон оружия и боеприпасов.

Мужчина арестован по обвинению в двойном убийстве из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Фигурант отрицает корыстный умысел, ссылаясь на бытовой конфликт, однако полностью согласился с арестом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре следователи приступили к допросу подозреваемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери. Правоохранительные органы сообщили о ссоре как о возможном мотиве расправы.