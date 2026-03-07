В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
Бастрыкин заявил о передаче в суд 2,4 тыс. дел о преступлениях мигрантов
Более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершённых мигрантами, направлено в суд в 2025 году, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин представил главе государства Владимиру Путину данные о борьбе с криминальными проявлениями в среде приезжих, сообщается на сайте Кремля. Руководитель ведомства отметил, что данная проблематика остается в числе приоритетных задач правоохранителей.
«Одним из ключевых направлений нашей работы является преступность мигрантов. В течение этого года в суд направлено 2490 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами», – сказал Бастрыкин.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о необходимости усиления контроля за пребыванием иностранных граждан в регионах.
Глава СКР Бастрыкин указал на усиление радикальных настроений в среде мигрантов и их нежелание интегрироваться.