Бастрыкин заявил о передаче в суд 2,4 тыс. дел о преступлениях мигрантов

Tекст: Вера Басилая

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин представил главе государства Владимиру Путину данные о борьбе с криминальными проявлениями в среде приезжих, сообщается на сайте Кремля. Руководитель ведомства отметил, что данная проблематика остается в числе приоритетных задач правоохранителей.

«Одним из ключевых направлений нашей работы является преступность мигрантов. В течение этого года в суд направлено 2490 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами», – сказал Бастрыкин.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о необходимости усиления контроля за пребыванием иностранных граждан в регионах.

Глава СКР Бастрыкин указал на усиление радикальных настроений в среде мигрантов и их нежелание интегрироваться.