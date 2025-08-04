Бастрыкин назвал предварительный ущерб от преступлений ВСУ в Курской области

Бастрыкин: Ущерб от преступлений ВСУ в Курской области превысил 3 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде» отметил: «На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей». По его словам, эта сумма является промежуточной, поскольку работа по оценке продолжается, передает РИА «Новости».

Глава СК добавил, что следователи продолжают фиксировать новые эпизоды и изучать последствия атак украинских боевиков на территории области. Окончательная сумма ущерба будет определена по итогам всех экспертиз и расследований.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить комплексную программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей с акцентом на безопасность и переселение жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин заявил о необходимости создать военный трибунал, чтобы привлечь к ответственности украинских преступников, совершивших теракты и обстрелы.