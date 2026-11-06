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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня

    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

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    5 ноября 2026, 22:40 • Новости дня
    На Солнце произошла самая сильная с начала октября вспышка

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг вечером на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности М, ставшая самой сильной за последние четыре недели, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M3.6, которая стала самой сильной с 10 октября, сообщила лаборатория в Telegram.

    Отмечается, что событие является средним по абсолютным величинам, но сильно выделяется на фоне почти полного отсутствия вспышек в последний месяц. Место формирования взрыва находится недалеко от направления на Землю, поэтому выброшенные плазменные облака способны долететь до планеты.

    Специалисты уточнили, что точное время события – 21.33 мск. Место формирования – группа пятен номер 4566, которая относится к высшему классу сложности (Beta-Gamma-Delta).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученые сообщили о слабой вспышке класса С на Солнце после четырехдневного отсутствия активности.

    В субботу на Земле неожиданно началась планетарная магнитная буря уровня G2. В воскресенье вызвавшая полярные сияния над Россией магнитная буря подошла к концу.

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    5 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    GAC Toyota решила отозвать 121 тыс. автомобилей в Китае из-за дефектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания GAC Toyota планирует отозвать в Китае более 121 тыс. автомобилей из-за различных технических дефектов, в том числе проблем с рулевым управлением и тормозной системой.

    Отзыв начнется 4 ноября и затронет 100,1 тыс. автомобилей модели bZ3X, произведенных с 27 февраля 2025 по 26 марта 2026 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

    В отзываемых bZ3X выявлена недостаточно продуманная конструкция гайки крепления тяги переднего стабилизатора, что может привести к ее ослаблению и появлению постороннего шума.

    Также компания отзовет 18,1 тыс. автомобилей модели bZ7, произведенных с 28 октября 2025 по 3 августа 2026 года, и 2,9 тыс. автомобилей той же модели, выпущенных с 10 марта по 15 мая этого года.

    В машинах bZ7, произведенных с октября прошлого года, из-за недостатков программы управления функцией комфортной парковки может быть снижено тормозное усилие. В автомобилях, выпущенных с марта по май, выявлена угроза непреднамеренного поворота руля при активации интегрированной функции помощи. Отмечается, что компания бесплатно устранит все выявленные дефекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе автопроизводитель Tesla столкнулся с необходимостью отзыва 3 млн электромобилей в Китае из-за проблемы с дверными ручками.

    В мае южнокорейский автопроизводитель Hyundai запланировал вернуть в сервисные центры более 54 тыс. машин Elantra из-за возможного перегрева блока управления.

    В апреле китайский автопроизводитель FAW решил отозвать 14 тыс. грузовиков CA4180 на территории России для устранения документарных нарушений и возможной замены комплектующих.

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    5 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Blue Origin отложила запуск тяжелой ракеты New Glenn

    Bloomberg: Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на 2027 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на январь 2027 года, сообщает Bloomberg.

    Основатель компании Джефф Безос в октябре говорил, что пуск намечен на декабрь 2026 года, однако теперь он отложен до января 2027-го, пишет Bloomberg. «Эти небольшие коррективы не умаляют наших достижений или важности предстоящей работы. Возвращение New Glenn к полетам остается нашим главным приоритетом», – говорится в служебной записке руководства Blue Origin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос разработал проект по размещению дата-центров на орбите для снижения энергопотребления.

    Джефф Безос вернулся на второе место мирового рейтинга миллиардеров после увеличения состояния до 370 млрд долларов.

    В мае взрыв тяжелой ракеты New Glenn во время испытаний повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида.

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    5 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Роскосмос: Космонавты получат обогащенный пробиотиками «сухой йогурт»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и компания «Логика молока» договорились о разработке «сухого йогурта» для орбитальных экипажей, который будет в десять раз богаче пробиотиками, сообщили в госкорпорации.

    «Специально для экипажей, работающих на орбите, будет разработан «сухой йогурт», который сохранит все функциональные свойства благодаря специально разработанной технологии сушки», – говорится в сообщении госкорпорации на платформе Max.

    Отмечается, что в его составе будет в десять раз больше пробиотических бифидобактерий по сравнению с обычным продуктом, а также витамины, кальций и белок. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов.

    Йогурт не требует холодной перевозки, поэтому будет востребован в арктических экспедициях и других труднодоступных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке российского творога американскими астронавтами.

    В сентябре российский завод производителя упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

    В августе экипажу Международной космической станции решили отправить леденцы-петушки, орешки и кондитерские изделия в виде матрешек.

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    6 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская народная республика успешно вывела на орбиту три спутника серии Yaogan-51 («Яогань-51»), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

    Космические аппараты под номерами 07, 08 и 09 были запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в четверг в 23.58 по пекинскому времени (18.58 мск) с помощью ракеты-носителя Changzheng-2C («Чанчжэн-2-си»), передает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

    Спутники предназначены главным образом для проведения научных экспериментов и исследования электромагнитной обстановки. Для ракет серии Changzheng этот запуск стал 675-м.

    Changzheng-2C – одноразовая жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее высота составляет 42 метра, диаметр – 3,35 метра, стартовая масса – около 230 т, а грузоподъемность достигает 3,85 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты. В сентябре Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-4В» с шестью спутниками дистанционного зондирования Земли. В августе Россия и Китай запланировали обсудить технологическое партнерство в космической сфере на форуме в Хабаровске.

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    6 ноября 2026, 05:58 • Новости дня
    Космонавта Петелина назначили командиром экспедиции на МКС

    Космонавт Дмитрий Петелин назначен командиром экспедиции на МКС в 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский космонавт Дмитрий Петелин назначен командиром экипажа, который отправится на Международную космическую станцию весной 2027 года, сообщил космонавт-испытатель Сергей Прокопьев.

    «Сейчас все штатно, идет по плану подготовка к следующей экспедиции. Старт назначен на март 2027 года. Мой коллега, который со мной летал, Дмитрий Петелин будет командиром экспедиции», – сказал Прокопьев ТАСС.

    В Центре подготовки космонавтов ранее рассказали о начале тренировок Дмитрия Петелина, Константина Борисова и астронавта НАСА Дениз Бернхем. В ближайшие недели экипаж пройдет совместные занятия по системам корабля «Союз» и российского сегмента МКС, медико-биологическую подготовку и примерку скафандров «Сокол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    В прошлом месяце российский космонавт Олег Артемьев заявил о высокой надежности МКС.

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    6 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    В Сибири обнаружили древнейшие следы использования конопли

    Tекст: Игорь Иножарский

    Археолог из Бернского университета Джино Каспари обнаружил в сибирском кургане Туннуг 1 возрастом 2,8 тыс. лет человеческий волос со следами конопли, что стало самым ранним доказательством употребления растения в качестве наркотика.

    Археологи обследовали царский курган Туннуг 1 в Уюкской долине на юге Сибири и обнаружили в центральной траншее почти тысячу целых семян конопли. Радиоуглеродный анализ показал, что они были оставлены там в начале VIII века до нашей эры, пишет New Scientist.

    Ученые также нашли хорошо сохранившийся человеческий волос того же времени. Химический анализ выявил в нем каннабинол – соединение, образующееся при окислении психоактивного вещества ТГК, а также химические признаки самого ТГК. Это указывает на то, что человек при жизни испытывал психоактивные эффекты.

    «Нечасто археологу выпадает возможность проверить на наркотики человека, который мертв уже почти 3 тыс. лет», – заявил Каспари.

    Исследователи не могут точно сказать, как именно человек употребил наркотик, однако его наличие в кургане говорит о возможной связи с погребальными ритуалами. В захоронении также обнаружены остатки десятков принесенных в жертву лошадей и разбросанные человеческие кости, что может свидетельствовать о человеческих жертвоприношениях, для проведения которых конопля могла использоваться в качестве сильного успокоительного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замдиректора Института истории и археологии Византии и Причерноморья Севастопольского госуниверситета Сергей Бочаров заявил о планах восстановить фрагменты найденных в Херсонесе древних сосудов. В прошлом месяце при раскопках в Херсонесе Таврическом обнаружили фрагменты сирийской керамики. В прошлом году в Красноярском крае нашли захоронение мужчины VI века до нашей эры с уникальным набором вооружения.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    6 ноября 2026, 09:55 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали рост вспышечной активности

    ИКИ РАН: Индекс вспышечной активности на Солнце вырос с 2 до 5 баллов

    Tекст: Мария Иванова

    Рост вспышечной активности наблюдается на Солнце, ее индекс за последние сутки увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце начиная с четверга наблюдается рост вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    По-настоящему крупных событий пока нет, но в целом формируется явная вспышечная серия. Индекс активности за сутки вырос с двух до пяти по 10-балльной шкале и находится в данный момент в оранжевой зоне.

    Вспышечная серия началась с события уровня M3.6, которое стало самым сильным с 10 октября. Вспышка наблюдалась в группе пятен 4566, являющейся сейчас крупнейшей на Солнце и относящейся к высшей категории Beta-Gamma-Delta. Вопреки ожиданиям, вся последующая серия оказалась никак не связанной с данной областью. Вспышки в пятницу утром бьют из-за восточного горизонта Солнца, откуда выходит еще одна группа.

    В части геомагнитной активности остается в силе прогноз на магнитные бури, которые должны начаться в ночь на субботу. Предварительный уровень бурь – G1 (слабые). Причиной является воздействие на Землю крупной корональной дыры, одной из самых больших в текущем году. Период геомагнитных возмущений может оказаться довольно продолжительным – от пяти до семи суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вечером на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. В тот же день ученые предупредили об образовании на Солнце огромной корональной дыры.

    В понедельник на Солнце произошла слабая вспышка класса С, прервавшая четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    6 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Специалисты «Главкосмоса» выбрали площадки для космических объектов в Мали

    «Главкосмос» начал готовить малийских специалистов в космической сфере в МАИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты «Главкосмоса» осмотрели в Бамако площадки под размещение наземных станций будущего космического агентства Мали, малийские специалисты пройдут подготовку в Московском авиационном институте (МАИ).

    Делегация «Главкосмоса» (входит в Роскосмос) провела рекогносцировку в столице африканской страны Бамако, предваряющую создание в Мали собственного космического агентства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Представители «Главкосмоса» ознакомились с площадками для размещения наземных станций и объектов будущего космического агентства Мали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что рекогносцировка проводилась в соответствии с контрактом, который «Главкосмос» заключил с Малийской телерадиовещательной компанией (SMTD-SA) 23 октября 2026 года. Соглашение предусматривает оказание аналитических и консультационных услуг по созданию космического агентства Мали.

    Кроме того, в соответствии с контрактом между «Главкосмосом» и главным управлением высшего образования и научных исследований Мали, малийские специалисты пройдут профильную подготовку в космической сфере в МАИ.

    Делегация «Главкосмоса» обсудила детали подготовки специалистов и перспективы дальнейшего взаимодействия с представителями образовательного и научного сообщества Мали. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что Мали заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией в космической сфере, в том числе в создании национального космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскосмос запланировал расширение сети станций ГЛОНАСС в странах Африки.

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов.

    Также СССР назвали создателем базы для современного партнерства Москвы и Бамако.

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    6 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    Японский астронавт Юи оценил надежность российских кораблей «Союз»

    Японский астронавт Юи заявил о высокой надежности российских кораблей «Союз»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи поделился положительными впечатлениями от полетов на пилотируемых кораблях «Союз МС» и Crew Dragon, особо отметив надежность российской техники.

    «Я очень люблю оба [корабля], конечно. Да, «Союз» очень надежный, у нас был замечательный командир Олег. И также Dragon, там [места для ног] чуть-чуть больше. Это удобно, если честно. Но я очень люблю оба. Поэтому я очень хочу еще раз полететь на «Драконе» и «Союзе», – заявил Юи на торжественной встрече в Звездном городке, передает ТАСС.

    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков выразил надежду на продолжение традиции встреч международных экипажей в Звездном городке после возвращения с орбиты.

    В январе американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю. В состав экспедиции входили космонавт Роскосмоса Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, а также Кимия Юи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу космонавт-испытатель Сергей Прокопьев сообщил о назначении Дмитрия Петелина командиром экипажа для полета на МКС весной 2027 года.

    В среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта МКС поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    В понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке вкуса российского творога и мясных консервов американскими астронавтами.

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    6 ноября 2026, 12:26 • Новости дня
    НАСА решило отправить робота для исследования лавовых трубок на Луне

    New Scientist: НАСА выбрало робота GIMLI для изучения лавовых трубок на Луне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАСА готовится отправить робота GIMLI для исследования подземной лавовой трубки на Луне, которая может стать укрытием для будущей базы, сообщил журнал New Scientist.

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) планирует отправить непилотируемую миссию к яме холмов Мариуса на Луне. Робот GIMLI исследует естественное углубление, которое может оказаться входом в подземную лавовую трубку, пишет New Scientist.

    Отмечается, что такие подземные пустоты предлагают «естественные, готовые укрытия, обеспечивающие критически важную термическую стабильность и защиту от смертоносной ионизирующей радиации и бомбардировки микрометеороидами». Лавовые трубки могли бы стать надежным убежищем для астронавтов, защитив их от экстремальных температур на поверхности Луны, а также от метеоритов и солнечных бурь.

    Миссия GIMLI – совместный проект Института планетологии, НАСА, Норвежского космического агентства и американской технологической фирмы Honeybee Robotics. Робот приземлится рядом с ямой и задействует комплекс инструментов, в том числе георадар, сейсмические датчики и прибор для измерения гравитационного поля, чтобы составить карту скрытых недр. Камеры аппарата сделают снимки углубления.

    НАСА рассматривает южный полюс Луны как перспективное место для будущей обитаемой базы, однако лавовые трубки чаще встречаются в вулканических регионах. В связи с этим предполагается, что если укрытия будут найдены, они могут использоваться для создания дополнительных аванпостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США выразили надежду на длительные экспедиции астронавтов на Луну по образцу Международной космической станции (МКС).

    В сентябре в ходе проверки качества данных НАСА обнаружило крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе.

    Летом американское космическое агентство рассказало о планах применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы.

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