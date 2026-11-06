Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Роскомнадзор потребовал от ресторатора Антона Пинского 15 тыс. рублей
Роскомнадзор решил взыскать через суд 15 тыс. рублей с ресторатора Пинского
Роскомнадзор подал заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 15 тыс. рублей с известного ресторатора Антона Пинского.
Заявление о выдаче судебного приказа поступило в суд 5 ноября и пока не рассмотрено, передает РИА «Новости».
Основания требований ведомства официально не уточняются, однако, предположительно, речь идет о задолженности по обязательным отчислениям в бюджет за интернет-рекламу.
С 1 апреля 2025 года распространители онлайн-рекламы обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода. Эти средства направляются на господдержку правообладателей российского программного обеспечения. Контроль за уплатой осуществляет Роскомнадзор.
Антон Пинский является совладельцем сети кофеен Stars Сoffee, ресторанов Simach, «Сыроварня», Medusa, Farsh, «Колбасный цех» и «Магадан».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Петербурге отменил взыскание более 11 тыс. рублей долга за интернет-рекламу по заявлению Роскомнадзора с жены тренера футбольного клуба «Зенит» Анны Семак.
В прошлом месяце суд обязал блогера Дмитрия Пучкова выплатить Роскомнадзору более 48 тыс. рублей рекламных отчислений.
С видеоблогера Эдуарда Папаскуа взыскали задолженность в 19 тыс. рублей.