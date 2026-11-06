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Девочку-подростка из Энгельса обвинили в теракте за поджог полицейской машины
Обвинение в совершении теракта за поджог служебного автомобиля полиции по заданию куратора предъявили 16-летней жительнице города Энгельса в Саратовской области, сообщил Следственный комитет.
«4 ноября текущего года обвиняемая по заданию куратора, с которым вела переписку в мессенджере Telegram, с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершила поджог служебного автомобиля полиции у здания органов внутренних дел города Энгельса», – указало ведомство в Max.
Отмечается, что фигурантку задержали сотрудники полиции прямо на месте преступления.
16-летней девушке предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Она полностью признала свою вину. В ближайшее время следствие намерено подать в суд ходатайство об аресте обвиняемой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обвинение в совершении теракта предъявили 18-летней жительнице Саратовской области за поджог служебного автомобиля по указанию куратора.
В сентябре сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего жителя Волгоградской области по подозрению в теракте с поджогом полицейского автомобиля.
Гражданину Молдавии Николае Кочу предъявили обвинение в совершении террористического акта после попытки убить российского военнослужащего под Энгельсом.