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Путин получил послание от верховного лидера Ирана
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера
Президент России Владимир Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи получил послание от верховного лидера республики Моджтабы Хаменеи.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи во время визита в Москву встретился с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
«Мохсен Резаи передал президенту России послание верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи», – говорится в сообщении Кремля.
Накануне информацию о передаче послания по итогам контактов распространили официальные иранские СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода.
В четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече Владимира Путина с Мохсеном Резаи.