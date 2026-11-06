Остановка завода на Украине стоила «АрселорМиттал» более 1,1 млрд долларов

«АрселорМиттал» потеряла 1,1 млрд долларов из-за остановки завода в Кривом Роге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно отчету компании, потери за третий квартал 2026 года составили 1,145 млрд долларов, пишет украинское издание «Страна». Из них 852 млн долларов пришлись на обесценение активов, а 293 млн долларов – на чрезвычайные расходы, связанные с остановкой предприятия. С учетом налоговых расходов общая сумма достигла 1,315 млрд долларов, передает ТАСС.

В начале октября компания начала процесс консервации производства из-за невозможности восстановления работы завода в условиях конфликта. Ожидается, что холодная остановка займет два месяца, после чего завод планируется законсервировать.

Гендиректор «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо назвал холодную остановку мерой предосторожности для обеспечения устойчивости бизнеса. Он заверил, что компания намерена сохранить персонал и промышленные активы для возобновления работы при первой возможности. Украинские власти внесли завод в список объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Украине сообщили о недополучении с января по сентябрь 551 млн долларов экспортной выручки из-за сокращения поставок черных и цветных металлов за рубеж.

Ранее Криворожский горсовет обратился к индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть планы консервации завода.

Компания «АрселорМиттал Кривой Рог» начала процесс консервации крупнейшего на Украине металлургического завода из-за невозможности восстановления работы предприятия в условиях боевых действий.