  • Новость часаТрамп призвал сменить Зеленского
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    Российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада
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    Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты
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    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    17 комментариев
    10 октября 2026, 20:20 • Новости дня

    На Украине начали консервацию металлургического завода в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «АрселорМиттал Кривой Рог» начала процесс консервации крупнейшего на Украине металлургического завода из-за невозможности восстановления его работы в условиях боевых действий.

    Производство на крупнейшем украинском металлургическом предприятии в Кривом Роге будет законсервировано, передает ТАСС.

    «В течение следующих двух месяцев этот процесс будет предусматривать подготовку к безопасной остановке производства и ее проведению, а в дальнейшем – консервацию промышленных активов, чтобы в конце концов возобновить работу после боевых действий», – говорится в заявлении компании «АрселорМиттал Кривой Рог».

    Генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо отметил, что холодная остановка является мерой предосторожности. Он заверил, что группа ArcelorMittal не покидает Украину и стремится сохранить персонал, однако безопасная работа завода невозможна, пока идут боевые действия. После их окончания компания планирует обсудить с правительством возможности возобновления работы.

    В середине августа завод частично приостановил производство после воздушных ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Федерация металлургов Украины подтвердила прекращение выпуска стали в стране.

    Оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК».

    Топ-менеджер украинской сталелитейной компании «Метинвест» Александр Водовиз заявил, что Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов.

    10 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    АиФ: Реактивный российский беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские реактивные беспилотники «Герань» впервые долетели до Львова на западе Украины, сообщили украинские мониторинговые каналы.

    Утром в субботу во Львове объявили воздушную тревогу, после чего жители услышали взрыв, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.

    Позднее во Львовской областной военной администрации заявили об уничтожении воздушной цели, оснащенной реактивным двигателем, вблизи города.

    Военные паблики отмечают, что появление реактивного беспилотника в районе Львова может свидетельствовать о расширении географии их применения на Украине.

    Кроме того, минувшей ночью и утром удары беспилотников «Герань» были зафиксированы в Днепропетровске, Николаеве, Киеве, Ивано-Франковске, Луцке, а также в Харьковской, Черниговской, Львовской и Полтавской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области. В четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине. До этого Вооруженные силы России нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

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    10 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры

    «Укрэнерго» сообщило об отключении питающей Киев инфраструктуры

    В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об обесточивании части инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и нескольких районов области, из-за полученных повреждений.

    Часть энергетической инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и ряда районов области, обесточена из-за повреждения, передает ТАСС.

    «Произошло обесточивание нескольких элементов электрической сети, задействованных в обеспечении питания части Киева и Киевской области. В результате значительная часть потребителей в регионе обесточена», – сообщили в компании.

    Ранее энергетический холдинг ДТЭК предупредил о введении экстренных аварийных отключений во всем Киеве и Бучанском районе области. Местные издания сообщали, что в городе массово пропал свет и остановился электротранспорт. Из-за отсутствия питания прекращено движение поездов в метро. Мэр города Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением.

    По информации издания «Инсайдер», повреждения могла получить одна из ключевых подстанций «Новокиевская» в Бучанском районе области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу крупный жилой массив Киева остался без электричества. В пятницу на Украине запланировали отключение света в нескольких областях. Владимир Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы Украины.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США могут прекратить передачу разведданных Украине, если Киев не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), о чем предупредили украинскую сторону американские представители.

    Представители США предупредили Киев о возможном прекращении передачи разведывательных данных, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как того требует Дональд Трамп, пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.

    По его словам, угроза была озвучена на переговорах в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время источник издания среди американских чиновников опроверг эту информацию, заявив, что США лишь напомнили о своей роли надежного партнера, предоставляющего вооружения и данные.

    Источник Axios добавил, что Трамп добивается одностороннего прекращения атак на российские НПЗ со стороны Украины, так как они вызывают рост цен на бензин в США. При этом американский лидер не считает украинские атаки на НПЗ равнозначными российским ударам по энергетической системе Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США. В то же время в прошлом месяце аналитики исключили вероятность прекращения украинских ударов по российским предприятиям по требованию Трампа.

    В мае газета NYT сообщала, что США сократили помощь Украине на 99%.

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    10 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки получил повреждения железнодорожный мост, было остановлено движение поездов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

    По словам губернатора, в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов, жителей эвакуировали, идет ликвидация возгораний.

    «Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сказано в сообщении.

    Кроме того, в Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку.

    Слюсарь уточнил, что на местах происшествий работают экстренные службы. В регионе продолжает работать система ПВО, сохраняется опасность атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что БПЛА атаковали Ростов, началось возгорание.

    Слюсарь сообщил об уничтожении почти 20 беспилотников над Ростовской областью.

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    10 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве

    Разгонный блок ракеты американского ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве

    Разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве
    @ Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве зафиксировано падение разгонного блока зенитной ракеты комплекса Patriot PAC-3 на жилые дома во время отражения ударов.

    Обломки ракеты упали на жилые здания в Оболонском районе города, сообщил в субботу военный эксперт Борис Рожин в социальной сети Max.

    «Разумеется, когда они говорят, что зенитных ракет совсем нет, они врут. Немного ракет есть. Их придерживают для защиты административного квартала в Киеве и ключевых энергообъектов Киева», – заявил Рожин. Он добавил, что украинская сторона начала расходовать свои немногочисленные запасы ракет, и прогнозирует активизацию призывов о предоставлении новых зенитных ракет в ближайшее время.

    Также отмечается, что накануне средства ПВО сбивали дроны «Герань», что привело к их падению на улицы украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу по ресторану «Десант» в Киеве был нанесен удар.

    В пятницу Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot.

    В прошлом месяце США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Киеву.

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    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

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    10 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области

    Колумбийские наемники ВСУ сбежали с позиций под Волчанском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа колумбийских наемников Вооруженных сил Украины отказалась участвовать в прорыве окружения на Волчанском направлении и самовольно покинула позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Колумбийские наемники ВСУ отказались идти на прорыв котла в Харьковской области. Украинское командование намеревалось отправить колумбийцев в бой вместе с 475-м отдельным штурмовым полком ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти на бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг под Харьковом была уничтожена база колумбийских наемников. Во вторник стало известно, что члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов.

    А в августе боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства.

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    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

    Бывший депутат Верховной рады и совладелец «Метинвеста» Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского оставить пост и передать полномочия парламенту. По его мнению, Рада должна организовать прямые переговоры с Россией о завершении конфликта.

    Поводом для заявления стали договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, а также переговоры украинской делегации в Майами, которые Новинский назвал провальными, и резкие высказывания украинского руководства в адрес США, сообщает «Страна.ua».

    «Последние события (договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины. Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых «партнеров», – заявил Новинский.

    Новинский обвинил Зеленского в отказе остановить конфликт в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, утверждая, что переговорный процесс, к организации которого он также имел отношение, шел по пути достижения важных компромиссов, но украинский лидер «выбрал путь войны». По его словам, теперь любые условия мира будут более тяжелыми для Украины, чем предлагавшиеся в Стамбуле.

    Он заявил, что за годы конфликта Украина потеряла миллионы граждан, значительные территории и целые сектора экономики, назвав эти потери безвозвратными.
    «А продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения», – считает Новинский.

    На Украине против Новинского введены санкции СНБО и возбуждено дело о госизмене, от которых он открещивается и считает обвинения политически мотивированными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча Путина и Трампа пробила брешь в санкционной политике Запада. Тогда же Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за проведённые переговоры.

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    10 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа

    Песков: Большая часть телефонной беседы Путина и Трампа касалась Украины

    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основная часть недавнего телефонного разговора президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа была посвящена теме украинского урегулирования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ТАСС главную тему состоявшегося телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, по инициативе американской стороны лидеры двух стран уделили главное внимание вопросу завершения конфликта на Украине.

    В ходе беседы президент России с пониманием отнесся к ряду предложений Вашингтона, направленных на деэскалацию ситуации, отметил Песков. Также по согласованию с президентом Ирана Владимир Путин передал Дональду Трампу видение Тегерана относительно возможных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил в разговоре с американским коллегой неизменность целей спецоперации. Также помощник президента России Юрий Ушаков указал на нежелание собеседников прерывать диалог. А Трамп пообещал передать сигналы от Владимира Путина украинской делегации.

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    10 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что во время разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом значительная часть беседы была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине.

    При этом, как отметил Ушаков, было подчеркнуто, что ранее Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров, но сейчас ситуация изменилась, сообщается на сайте Кремля.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму. Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России.

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    10 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Трамп призвал сменить Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    Американский лидер раскритиковал Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот мог бы давно завершить конфликт, но намеренно не делает этого, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, Украине пора сменить президента», – заявил Трамп.

    По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

    В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.

    США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.

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    10 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новый канал связи между Москвой и Вашингтоном по Алешкам открывает возможности для преодоления созданного там Украиной гуманитарного кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его оценке, контакты Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп позволят донести до американской стороны реальные факты о положении жителей города. Однако для изменения ситуации потребуются политическая воля США и готовность Вашингтона использовать свое влияние на Киев.

    «Создание дополнительного канала коммуникации между Россией и США по ситуации в Алешках – шаг, безусловно, положительный. Главная причина гуманитарного кризиса там – действия украинской стороны. Она осуществляет блокаду города, ведет его обстрелы и проводит дистанционное минирование линий логистики. США располагают достаточным объемом рычагов влияния на Киев, чтобы принудить его прекратить эту циничную акцию», – считает Мирошник.

    Собеседник подчеркнул, что блокада Алешек искусственно создана Украиной. «Яна Лантратова располагает всем необходимым объемом информации, что происходит в городе. Мы неоднократно анализировали ситуацию «на земле». Для решения этой проблемы нужно давление на украинскую сторону, которая совершает очевидное военное преступление», – добавил спикер.

    По мнению Мирошника, прямой контакт с аппаратом Мелании Трамп позволит предоставить Вашингтону объективные факты о происходящем в Алешках. «Это гарантированно может разрушить украинский мифический нарратив, который Киев пытается выносить на международные площадки. Как минимум, это выбьет одного из западных партнеров Украины, который если и не поддерживал, то спокойно относился к преступлениям украинской стороны. Настроение США при получении детализированной и понятной информации может измениться», – сказал Мирошник.

    По его словам, далее потребуются политические решения и готовность использовать механизмы давления, чтобы принудить Киев прекратить как информационно-пропагандистскую кампанию, так и обстрелы и блокаду населения в Алешках.

    Мирошник отметил, что личное внимание президента России Владимира Путина к ситуации и ее обсуждение с президентом США Дональдом Трампом «выводит решение проблемы на высший международный уровень». «Любые каналы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, как правило, вызывают недовольство украинской стороны и европейских стран, настроенных на продолжение войны. Создание дополнительных инструментов коммуникации работает и на урегулирование конфликта, и на выстраивание нормальных двусторонних отношений», – подчеркнул эксперт.

    Мирошник напомнил также, что президент России всегда уважительно отзывался о гуманитарных усилиях Мелании Трамп, в частности по воссоединению семей. «Если первая леди США действительно проявит волю и поможет жителям Алешек, то эта «женская дипломатия» сможет создать прецедент для решения других острых гуманитарных кризисов в зоне конфликта», – говорит собеседник.

    Он отмечает, что женщины проявляют особую человечность, чуткость и отзывчивость в решении гуманитарных проблем. «Обмен на эмоциональном уровне и материнское взаимодействие будут помогать взаимопониманию не только на этом треке. Эти контакты уже содействовали разрушению украинского нарратива о якобы насильственно депортированных и украденных детях. На сегодня есть результат: более 30 детей были воссоединены с близкими благодаря усилиям Мелании Трамп – как на территории Украины, так и на территории России», – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России.

    Однако, предупреждает он, такого развития событий не хотят политики ряда других стран. «Примеров тому немало: после достижения договоренностей либо высаживался европейский десант в Вашингтоне, либо создавалась провокация типа Бучи, либо делалось что-то еще, направленное на разрыв договоренностей», – отметил дипломат.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее на этой неделе постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Украина при поддержке Запада создала бесчеловечные условия для жителей Алешек. «Киев почти беспрерывно обстреливает этот населенный пункт и не дает эвакуироваться почти 2 тыс. жителям, которые остаются без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и базовой медицинской помощи», – напомнил дипломат.

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    10 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках
    Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Меланьи Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области, условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Меланьи Трамп», – приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред России при ООН обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек и поддержке Западом этой линии.

    В среду сообщалось, что ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью, которые были расстреляны по пути в город.

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    10 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Нанесен удар по ресторану «Десант» в Киеве

    В Киеве после удара загорелся ресторан «Десант» с офицерами ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В киевском районе Оболонь в результате ракетного удара загорелся ресторан «Десант», который считается местом сбора офицеров Вооруженных сил Украины.

    В киевском районе Оболонь в результате точного попадания ракеты загорелся ресторан «Десант», который считается популярным местом отдыха и сбора офицерского состава Вооруженных сил Украины, сообщают «Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что на месте происшествия начался сильный пожар. По предварительной информации местных ресурсов, украинские спасатели уже обнаружили нескольких пострадавших, часть из которых находится в тяжелом состоянии и нуждается в экстренной медицинской помощи.

    Очередная серия взрывов произошла в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Ранее в «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры.

    Мэр Виталий Кличко сообщил о перебоях с водой в Киеве из-за отключений света.

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    10 октября 2026, 02:17 • Новости дня
    FT: В Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки США с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности Москвы и Вашингтона вызвали разочарование и гнев в Киеве, заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    «Сегодня вечером в Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки Трампа с Путиным по дизельному топливу», – пишет Миллер в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп на встрече с прессой в Нью-Йорке поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности по поставкам российского топлива в США.

    В пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Минфин США объявил о немедленном снятии санкций с поставок дизеля из России.

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