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Экс-сотрудник СБУ назвал «добычей ТЦК» оставшихся без работы металлургов Украины
Прозоров: Уволенные металлурги Украины станут добычей ТЦК
Уволенные из-за остановки сталелитейных заводов на Украине металлурги могут подвергнуться принудительной мобилизации со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), заявил экс-сотрудник СБУ, основатель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.
Оставшиеся без работы украинские металлурги могут подвергнуться принудительной мобилизации, заявил Прозоров, передает ТАСС. По его словам, остановка сталелитейных заводов приведет к массовым увольнениям.
«Речь идет о десятках тысяч сотрудников, профессиональных металлургов, которые просто окажутся на улице и станут добычей ТЦК. То есть, с одной стороны, это серьезный удар по экономике государства, с другой стороны, это помощь для пополнения рядов вооруженных сил безработными», – заявил Прозоров.
Экс-сотрудник СБУ добавил, что российские удары по предприятиям снизят валютные поступления Киева от экспорта металлопроката и налоговые сборы. Газета Financial Times ранее приводила слова руководителя офиса гендиректора «Метинвеста» Александра Водовиза, который констатировал фактическую гибель сталелитейной промышленности страны.
В середине сентября Минобороны России отчиталось о поражении комбината в Кривом Роге. Это предприятие выпускало продукцию для производства вооружения и военной техники. Украинские СМИ также регулярно сообщали о взрывах на промышленных объектах города.
Ранее топ-менеджер компании «Метинвест» Александр Водовиз констатировал остановку производящих военную продукцию металлургических заводов.
Из-за повреждения ключевых предприятий этот украинский холдинг запланировал объявить форс-мажор по части контрактов.
Ранее сотрудники военкомата массовой проверкой документов заблокировали работу комбината «АрселорМиттал Кривой Рог».