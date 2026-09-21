Экс-сотрудник СБУ назвал «добычей ТЦК» оставшихся без работы металлургов Украины

Прозоров: Уволенные металлурги Украины станут добычей ТЦК

Tекст: Валерия Городецкая

Оставшиеся без работы украинские металлурги могут подвергнуться принудительной мобилизации, заявил Прозоров, передает ТАСС. По его словам, остановка сталелитейных заводов приведет к массовым увольнениям.

«Речь идет о десятках тысяч сотрудников, профессиональных металлургов, которые просто окажутся на улице и станут добычей ТЦК. То есть, с одной стороны, это серьезный удар по экономике государства, с другой стороны, это помощь для пополнения рядов вооруженных сил безработными», – заявил Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ добавил, что российские удары по предприятиям снизят валютные поступления Киева от экспорта металлопроката и налоговые сборы. Газета Financial Times ранее приводила слова руководителя офиса гендиректора «Метинвеста» Александра Водовиза, который констатировал фактическую гибель сталелитейной промышленности страны.

В середине сентября Минобороны России отчиталось о поражении комбината в Кривом Роге. Это предприятие выпускало продукцию для производства вооружения и военной техники. Украинские СМИ также регулярно сообщали о взрывах на промышленных объектах города.

Ранее топ-менеджер компании «Метинвест» Александр Водовиз констатировал остановку производящих военную продукцию металлургических заводов.

Из-за повреждения ключевых предприятий этот украинский холдинг запланировал объявить форс-мажор по части контрактов.

Ранее сотрудники военкомата массовой проверкой документов заблокировали работу комбината «АрселорМиттал Кривой Рог».