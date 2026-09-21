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После ДТП с автобусом в Самарской области возбуждено уголовное дело
СК: После ДТП с автобусом в Самарской области возбуждено уголовное дело
В Самарской области возбудили уголовное дело после аварии с участием пассажирского автобуса, в результате которой пострадали 16 человек, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств аварии, в которой пострадали 16 человек, говорится в сообщении ведомства в Max. «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – заявили представители регионального управления Следственного комитета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на федеральной трассе в Самарской области перевернулся следовавший из Тольятти рейсовый автобус.
Позже областной Минздрав сообщил об увеличении числа пострадавших в этой аварии до 16 человек.