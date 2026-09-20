Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

Tекст: Олег Исайченко

В ночь на воскресенье Москва подверглась самой массированной атаке дронами ВСУ, сообщил глава города Сергей Собянин. По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 перехватили на подлете к Москве.

Градоначальник поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за их работу, заметив при этом, что несколько дронов противника все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат повредил жилой дом.

«Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил мэр. При этом он подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленной цели.

Как сообщили в Минобороны, также попытки атак дронами предпринимались в Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областях. Перехваты зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областями.

Между тем массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Начинаем восстанавливать поврежденные дома. Уже идет поквартирный обход – фиксируем все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление», – подчеркнул глава региона. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористической атаки, уведомила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, ВСУ активизировали атаки на российские регионы в преддверии старта выборов в Государственную думу IX созыва. Так, противник неоднократно совершал кибератаки на инфраструктуру электронного голосования. Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, система ДЭГ атаковалась на протяжении всей ночи на 19 сентября.

Кроме того, украинские войска ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу участковой комиссии Елену Астанину. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью члена избиркома Ольги Демьяненко.

Помимо этого, в первый день голосования из-за беспилотной угрозы временно приостанавливалась работа участка в Сочи. Памфилова сообщала, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков подключались к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

Как отмечали эксперты, все эти атаки были призваны запугать россиян и сорвать проведение выборов в Государственную думу. Однако, как показывает статистика, планы Киева не увенчались успехом. Так, явка на выборах к 13.40 мск превысила 50% и достигла 50,46%, следует из данных ЦИК. При этом в 2016 году итоговая явка составляла 47,88%.

Немаловажно и то, в какой атмосфере проходит голосование. Так, ветеран СВО Эдуард Шонов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что на участках царит позитивный настрой, а правоохранители тщательно обеспечивают безопасность. Кроме того, в Сети появлялись ролики, на которых голосовать приходили молодожены в свадебных костюмах. Как сказал военный эксперт Юрий Кнутов,

ВСУ при поддержке Запада давно готовились к срыву голосования в России.

«Противник атаковал НПЗ, бил по складам маркетплейсов и другим гражданским объектам», – пояснил он. Все это было призвано создать антиправительственные настроения в среде российских граждан, посеять панику, заставить отказаться от участия в голосовании и сформировать ощущение небезопасности. Однако план провалился, замечает спикер.

Учитывая масштабность угрозы, продолжил аналитик, российская система ПВО справляется достойно, а россияне вновь не поддались на провокации Киева. «Но надо понимать, что давление будет усиливаться. Недаром Зеленский вынес производство беспилотников на Запад», – акцентирует собеседник.

Впрочем, оговорился он, российское военно-политическое руководство это прекрасно понимает. Именно поэтому на протяжении нескольких недель ВС РФ наносят системные точечные удары по украинским предприятиям, собирающим и хранящим комплектующие для БПЛА. «Если бы мы не вели эту работу, атак могло быть в разы больше», – считает Кнутов.

О том, что замысел Киева привел к обратному эффекту говорил и политконсультант Станислав Корякин. Собеседник пояснил, что

избирательная система России глубоко эшелонирована: она включает в себя разветвленную организационную работу комиссий, систему наблюдения от партий, Общественной палаты и независимых общественных структур.

«Все это обеспечивает легитимность, прозрачность и доверие к процессу. Отдельные инциденты – убийство председателя УИК Елены Астаниной в Запорожской области, атаки БПЛА в Херсонской области, а также повреждение оптоволоконной линии на Дальнем Востоке, отраженные DDoS-атаки на ДЭГ в Москве – безусловно, трагичны и бессмысленны, но повлиять на волеизъявление они не смогли», – подчеркнул спикер.

Корякин считает, что сильнее страха оказалась продуманность системы. «В зонах риска – Севастополе, прифронтовых регионах – было организовано досрочное голосование, что сняло пиковые нагрузки и обеспечило безопасность. В Севастополе досрочно проголосовали более 134 тыс. человек, включая военных и тех, кто заранее оформил голосование на дому. От дворового голосования и выездных комиссий там сознательно отказались, чтобы избежать ненужных инцидентов», – детализировал политолог.

Эксперт также отметил атмосферу на участках. «Это и традиция, уходящая корнями в советское время, когда выборы воспринимались как значимое событие, и консолидация общества перед внешней угрозой. Россия в трудные моменты всегда сплачивается – это исторический факт», – акцентировал спикер.

Атаки ВСУ не только не пугают россиян, но и усиливают активность, добавляет директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «В этом смысле

те, кто планировал подобные акты в дни проведения выборов в России, совершенно не понимают ни сути, ни менталитета наших людей»,

– подчеркнул эксперт. «Россияне показывают, что несмотря на агрессию и терроризм киевского режима, люди готовы как голосовать, так и организовывать выборы», – заметил собеседник.

«Противник пытался сорвать голосование всеми доступными способами. От прямого террора и атак на избирательные участки до кибервмешательства и информационной кампании», – сказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, расчет был понятен – посеять страх, нарушить работу системы, убедить людей, что идти голосовать опасно или бессмысленно.

«Но расчет не сработал», – продолжил спикер. Оценивая показатели явки, собеседник назвал их «не просто сухими цифрами».

«Это ответ миллионов людей на западные попытки давления и запугивания»,

– пояснил он. «На участки идут семьями. На Камчатке голосовали родители вместе с десятью детьми. По всей стране люди приходили в национальных костюмах, исполняли национальные песни или танцы, играли на инструментах. В Бурятии молодежь голосовала с флагами страны и региона. И в этих кадрах, пожалуй, главное», – добавил эксперт.

По его словам, такая активность населения на выборах говорит, что люди не просто выполняют формальную процедуру, а приходят на избирательные участки с пониманием – их голос имеет значение. «Приходят с чувством сопричастности к будущему страны, к общей ответственности», – заключил Клинцевич.