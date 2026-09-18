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    18 сентября 2026, 21:15 • Политика

    Москва получила повод разместить «Орешник» рядом с Японией

    Американские Typhon превратили Японию в мишень для армии России

    Москва получила повод разместить «Орешник» рядом с Японией
    @ EUTERS/Tim Kelly

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ремилитаризация Японии выходит на новый уровень: американские ракетные комплексы Typhon вновь размещены на японской территории, на этот раз – на острове Кюсю. Их появление в регионе создает угрозу для российского Дальнего Востока. Как Москва может ответить на усиление американского военного присутствия у своих дальневосточных границ?

    Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Япония пошла на данный шаг несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй Мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало о планах США развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября). Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

    Еще в 2022 году Япония приняла новую стратегию национальной безопасности, в которой было закреплено право на нанесение контрударов по военным объектам противника, после чего страна начала закупки ракет Tomahawk у США. В 2025 же государство утвердило крупнейший в своей новейшей истории военный бюджет, в связи с чем расходы на армию превысили 58 млрд долларов.

    На этом фоне ужесточилась и внешнеполитическая риторика Токио. Так, МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио. А премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». В Москве эти обвинения категорически отвергли.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 километров», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая.

    Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    При этом нынешний случай размещения Typhon особенно опасен для России, уточняет военный эксперт Алексей Анпилогов. «Прежде американские установки базировались на Окинаве, а тихоокеанский флот США опирался на Гуам. От обеих точек до восточных рубежей РФ оставалось значительное расстояние. С Кюсю все иначе», – подчеркивает он.

    «Речь идет о самом южном острове основного японского архипелага. Даже дозвуковые Tomahawk способны отсюда достать до Владивостока,

    а также до южных окраин Сахалина и Курильской гряды. Эта задача решаема с помощью данного комплекса, поскольку его оружейные ячейки способны снаряжаться не только оборонительными боеприпасами, но и дальнобойными ракетами», – говорит собеседник.

    «Кроме того, Typhon заведомо создавался под перспективную американскую разработку Dark Eagle – планируемый гиперзвуковой снаряд США. Если Штаты сумеют реализовать этот долгострой, то теоретически с его помощью можно будет поразить и подводные ракетоносцы на Камчатке, что серьезно меняет региональный баланс сил», – поясняет эксперт.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен Кнутов.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США,

    поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – рассуждает он.

    В свою очередь Анпилогов считает, что «Токио придерживается курса на ремилитаризацию – и это одобряется США». «Соответственно, нам необходимо усилить оборону Дальнего Востока путем размещения там, например, ракет «Орешник», которые хорошо зарекомендовали себя в рамках спецоперации», – полагает собеседник.

    «В целом же Токио поступает крайне опрометчиво: сомнительно, что обладание Typhon принесет стране дополнительные гарантии стабильности. Дело будет обстоять наоборот: Япония фактически нарисовала на своей территории мишень, по которой Россия в случае начала агрессии может спокойно ударить», – заключил Анпилогов.

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