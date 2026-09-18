Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

На юге Приморья, у поселка Хасан и одноименного озера, известного по боям с японцами в 1938 году, ввели в строй автомобильный мост через пограничную реку Туманную. Первым по новому мосту, связавшему Россию и КНДР, проехал красный «Запорожец» 1980 года выпуска. Почему?

Для ответа на этот вопрос обратимся к истории. С 1931 года юный Ким Ир Сен, будущий первый лидер Корейской Народно-Демократической Республики, партизанил на северо-востоке Китая – в Маньчжурии, оккупированной, как и его родная Корея, японцами. Именно тогда он взял имя Ир Сен – «Восходящее солнце» (с рождения его звали Ким Сон Чжу).

В 1939 году, когда японцы уже разбили основные силы партизан и сопротивление оказалось на грани краха, наркомы обороны и внутренних дел СССР Климент Ворошилов и Лаврентий Берия подписали секретное «Указание… об оказании помощи китайскому партизанскому движению в Маньчжурии». На советской стороне партизаны отдыхали и лечились, а потом с новыми силами и боеприпасами возвращались в Маньчжурию – продолжать борьбу. В СССР перешел и Ким Ир Сен, один из командиров Объединенной партизанской армии Чжоу Баочжуна (китайца, а если точнее – бая, представителя одного из национальных меньшинств Китая).

До 1945 года Ким Ир Сен находился в Приморье, в так называемом Южном лагере партизан, и в селе Вятском недалеко от Хабаровска. Именно там разместилась 88-я отдельная интернациональная стрелковая бригада, укомплектованная в основном китайцами и корейцами. Вчерашние партизаны получили советские воинские звания и числились в РККА. Командиром бригады стал Чжоу Баочжун, некогда учившийся в Москве по линии Коминтерна. Один из стрелковых батальонов возглавил Ким Ир Сен, получивший звание капитана РККА. Именно в этот период у него родился сын – впоследствии второй руководитель КНДР Ким Чен Ир. Согласно официальной историографии КНДР, он появился на свет в партизанском лагере у склона горы Пэктусан. На самом деле, судя по всему, или в Приморье, или в Хабаровском крае.

После разгрома Японии в августе-сентябре 1945 года было решено использовать офицеров 88-й бригады, хорошо подготовленных в боевом и политическом отношениях, в качестве заместителей и помощников советских комендантов освобожденных городов Китая и Кореи. Чжоу Баочжун убыл в Китай, Ким Ир Сен – в Корею. Он стал заместителем коменданта Пхеньяна – генерал-полковника Ивана Чистякова. Как просоветского и в то же время авторитетного в Корее партизанского командира его готовили к особой миссии. Уже в октябре 1945 года на митинге в Пхеньяне генерал Чистяков представил 33-летнего Кима как «национального героя».

…1 марта 1946 года Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник, участник Советско-японской войны, находившийся на Корейском полуострове в составе группы советских специалистов. В какой-то момент некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать ее некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.

Как ни удивительно, он выжил, хотя потерял руку и глаз. Считается, что жизнь Новиченко спасла толстая книга полковника Леонида Ветошникова «Брусиловский прорыв», находившаяся у офицера за поясом (по другой версии, это был роман Александра Степанова «Порт-Артур»). Можно сказать, что это был первый подвиг, совершенный офицером Советской армии – дело в том, что буквально четырьмя днями раньше РККА переименовали.

В 1948 году Ким Ир Сен возглавил новорожденную КНДР. Теперь «батяня-комбат» стал отцом целого народа. Его называли Великим вождем, Железным всепобеждающим полководцем и Маршалом могучей республики.

Если север Корейского полуострова оказался в зоне интересов Советского Союза, то юг попал в сферу влияния США. Там шли аналогичные процессы, только под патронажем Штатов. В том же 1948 году возникла Республика Корея во главе с 73-летним доктором философии Принстонского университета Ли Сын Маном, прожившим 40 предыдущих лет в США. В 1950–1953 годах между двумя Кореями шла гражданская война, едва не вылившаяся в ядерную третью мировую. За южан воевал контингент ООН из полутора десятков стран во главе с США. Северу помогали Китай и, неофициально, СССР – небо КНДР защищали от американских бомб наши летчики на реактивных истребителях МиГ-15, включая легендарного трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

В 2024–2025 годах корейские бойцы отдали интернациональный долг, приняв участие в освобождении Курской области от ВСУ.

Вернемся к Якову Новиченко, который после демобилизации вернулся в родное село Травное (ныне входит в состав Новосибирской области) и был награжден орденом Красного Знамени. Настоящая слава настигла его много позже. В 1984 году во время очередного визита в СССР Ким Ир Сен разыскал Новиченко в Сибири и удостоил его высшей награды страны – сделал Героем Труда КНДР (единственный наш соотечественник, носивший это звание). Тогда же власти выделили Новиченко квартиру в центре Новосибирска. Впоследствии вместе с семьей он не раз ездил отдыхать в КНДР по личному приглашению вождя. Некоторые корейцы даже называли сыновей «Новиченко».

В 1985 году вышел советско-корейский фильм Эльдора Уразбаева и Ом Гиль Сона «Секунда на подвиг» (сценарий Александра Бородянского, музыка Эдуарда Артемьева). Якова Новиченко в нем сыграл Андрей Мартынов, ранее прославившийся ролью старшины Васкова в картине «А зори здесь тихие» (интересно, что киношный Васков, как и реальный Новиченко, теряет руку). В «Секунде на подвиг» содержался четкий политический посыл: Япония разгромлена, отныне главный враг – Америка, вчерашний союзник…

Спасенный и спаситель скончались в 1994 году. Новиченко пережил своего «старшего брата», как он называл Ким Ир Сена, на пять месяцев. А теперь имя Якова Новиченко присвоено новому мосту через Туманную.

До сих пор Россию и КНДР связывали авиасообщение и железнодорожный Мост Дружбы (погранпереход «Хасан – Туманган»). Теперь примерно в полукилометре ниже по течению Туманной появился второй мост – автомобильный, двухполосный, километровой длины (с подъездными дорогами – 4,7 км). Грузовое движение по нему уже открыто, к концу года обещают пустить и легковой транспорт. Из всех границ России эта – самая короткая: всего 17 километров по фарватеру Туманной (Туманган по-корейски, Тумэньцзян по-китайски). На нашем берегу стоит Дом российско-корейской дружбы (в народе – «домик Ким Ир Сена»), на корейском – «дом Путина». Здесь, на юго-западе Приморья и одновременно крайнем юго-востоке России, сходятся сразу три границы: российская, корейская и китайская. Телефон норовит поймать сеть China Mobile, из-за чего симка может на время заблокироваться…

В открытии моста приняли участие дочь и внук Якова Новиченко – Татьяна и Николай Щербицкие. «Запорожец» ЗАЗ-968М, о котором шла речь в начале, принадлежал Якову Тихоновичу. В страну, которой теперь руководит внук Ким Ир Сена, машину привел внук Якова Новиченко. Конечно, этот автомобиль мог быть только красным – одного цвета с армией, в которой когда-то служили оба деда.