Обрезка малины осенью 2026 года: когда обрезать и какие побеги удалить

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

У обычной летней малины ягоды появляются главным образом на двухлетних побегах. После плодоношения такие стебли больше не нужны: их вырезают у самой земли, а сильные однолетние побеги оставляют – именно на них будет урожай следующим летом.

Старые ветви обычно темнее молодых, их кора грубеет и шелушится, а на стеблях заметны боковые плодовые веточки. Молодые побеги более гладкие, зеленые или светло-коричневые и гибкие.

У обычной малины обрезку можно начинать сразу после окончания плодоношения. Осенью проводят окончательную санитарную чистку и прореживание, не затягивая работы до сильных морозов.

У ремонтантной малины схема зависит от желаемого урожая. Если нужен один основной урожай в конце лета и осенью, после завершения вегетации всю надземную часть срезают у земли. Если хотят получить две волны плодоношения, часть однолетних побегов сохраняют на следующий сезон.

Практический ориентир для обычной кустовой малины – оставить около 6–10 самых крепких однолетних побегов на куст. При ленточной посадке густоту оценивают по погонному метру и не допускают сильного загущения. Россельхозцентр в актуальной рекомендации 2026 года приводит диапазон 6–10 крепких однолетних побегов.

Пеньки после старых ветвей лучше не оставлять: побег срезают вровень с землей. Остатки стеблей могут становиться местом сохранения возбудителей болезней и вредителей.

Когда обрезать малину осенью 2026 года

Срок обрезки зависит прежде всего от типа малины. Универсальной даты для всех сортов нет.

Обычную летнюю малину можно начинать обрезать сразу после окончания плодоношения. Если урожай собрали в июле или августе, нет необходимости хранить старые двухлетние ветви до поздней осени. Они уже выполнили свою функцию и только загущают малинник.

После сбора последних ягод у летней малины можно:

вырезать отплодоносившие двухлетние побеги;

убрать сухие ветви;

удалить поврежденные и больные стебли;

вырезать слабую корневую поросль;

проредить слишком густые посадки;

оставить сильные однолетние побеги для будущего урожая.

Если эту работу не сделали летом, ее проводят в сентябре или октябре. С обычной малиной лучше не ждать сильных морозов: в холодную погоду стебли становятся более хрупкими, работать неудобнее, а пригнуть оставшиеся ветви на зиму сложнее.

Россельхозцентр в свежем материале от 19 августа 2026 года рекомендует после сбора урожая у обычной малины удалить под корень все отплодоносившие двухлетние побеги и одновременно убрать слабые, сломанные и поврежденные ветви.

С ремонтантной малиной торопиться, напротив, не всегда стоит. Если планируется полное осеннее скашивание для одного позднего урожая, обрезку проводят после завершения плодоношения и вегетации. В материалах Россельхозцентра для такой схемы советуют максимально позднюю обрезку – вплоть до устойчивого похолодания, поскольку до окончания вегетации питательные вещества продолжают перемещаться из побегов в корневую систему.

Поэтому правило простое: обычную малину очищают после плодоношения, а с полной обрезкой ремонтантной лучше дождаться завершения ее сезона.

Какие побеги малины нужно удалить осенью

Осенью у обычной малины в первую очередь удаляют ветви, которые уже дали урожай. Но на этом санитарная обрезка не заканчивается.

Вырезать нужно:

отплодоносившие двухлетние побеги;

полностью сухие ветви;

сломанные стебли;

ветви с признаками болезней;

побеги с сильными повреждениями вредителями;

слишком тонкие и слабые побеги;

невызревшую слабую поросль;

стебли, растущие внутрь куста;

ветви, лежащие на земле;

лишнюю корневую поросль;

побеги, которые сильно загущают ряд.

После обрезки малинник должен стать заметно свободнее. Между побегами должен проходить воздух, а оставшиеся ветви – получать свет.

Слишком густые посадки создают несколько проблем одновременно. Внутри кустов дольше сохраняется влага, хуже проветриваются листья, повышается риск грибковых болезней, побеги конкурируют за питание и свет, а собирать урожай становится сложнее.

При этом нельзя впадать в другую крайность и вырезать все подряд. У летней малины сильные однолетние побеги – это будущий урожай. Если удалить их осенью вместе со старыми, следующим летом ягод практически не будет.

Как отличить старые отплодоносившие побеги от молодых

Это один из главных вопросов при первой осенней обрезке малины. Если перепутать ветви, можно удалить именно те, которые должны дать урожай в следующем году.

Отплодоносивший двухлетний побег обычно выглядит старше.

Его признаки:

кора темнее;

поверхность становится грубой;

кора может шелушиться;

стебель менее гибкий;

заметны боковые веточки, на которых были цветы и ягоды;

к осени часть побега подсыхает;

листья могут стареть раньше;

стебель выглядит более древесным.

У молодых однолетних побегов другие признаки:

цвет чаще зеленый, зеленовато-коричневый или светло-коричневый;

кора гладкая;

побег заметно гибче;

нет старых плодовых веточек;

стебель выглядит свежим и сильным;

на нем должны сформироваться плодовые веточки следующего года.

Россельхозцентр также советует ориентироваться на цвет и кору: отплодоносившие двухлетние ветви темнее молодых и имеют шелушащуюся кору.

Если сомневаетесь, не начинайте обрезку сразу со всего ряда. Сначала найдите несколько очевидно старых ветвей, сравните их с молодыми, а затем переходите к остальным кустам.

Как обрезать обычную малину осенью

Обычная летняя малина плодоносит по двухлетнему циклу. В первый год от корней вырастает молодой побег. Он зимует, а на следующий сезон образует боковые плодовые веточки, цветет и дает ягоды. После плодоношения такой стебель вырезают.

Пошаговая схема осенней обрезки выглядит так.

Сначала осмотрите куст целиком. Не начинайте срезать ветви наугад: нужно увидеть, какие стебли старые, какие молодые, где куст слишком густой и есть ли больные части.

Затем найдите отплодоносившие побеги. Их срезают у самой земли.

После этого удалите все сухое и поврежденное. Сломанные ветви, побеги с подозрительными пятнами, утолщениями, растрескиваниями и сильными повреждениями вредителями оставлять на зиму не стоит.

Следующий этап – слабая поросль. Тонкие побеги, которые явно уступают сильным соседям, редко дают хороший урожай, зато забирают питание и загущают посадки.

После санитарной чистки проредите куст и оставьте лучшие молодые стебли.

В конце соберите обрезанные ветви и листья. Особенно важно не оставлять под кустами больные побеги.

Правильная осенняя малина должна выглядеть не как густая стена, а как хорошо проветриваемая посадка из сильных молодых стеблей.

Нужно ли оставлять пеньки после обрезки малины

Высокие пеньки оставлять не нужно. Отплодоносивший стебель вырезают максимально близко к поверхности почвы.

Это важно по нескольким причинам.

Во-первых, старый пенек уже не даст нормального урожая. Во-вторых, в мертвой древесине и трещинах коры могут сохраняться возбудители заболеваний и вредители. В-третьих, пеньки мешают уходу за малинником и со временем превращаются в сухой мусор.

Россельхозцентр рекомендует срезать ненужные ветви вровень с землей и не оставлять пеньков.

При этом не нужно выкапывать сам корень растения. У обычной малины корневая система остается на месте и будет давать новые побеги.

Сколько молодых побегов оставить на кусте

После удаления старых ветвей куст не должен оставаться перегруженным молодыми побегами.

В качестве практического ориентира можно оставить около 6–10 наиболее сильных однолетних побегов на куст. Именно такой диапазон приводит Кировский филиал Россельхозцентра в актуальном материале 2026 года.

Но эта цифра не абсолютна. Количество зависит от:

сорта;

силы куста;

возраста;

расстояния между растениями;

способа посадки;

плодородия почвы;

освещения;

региона;

риска зимнего подмерзания.

Если малина растет не отдельными кустами, а сплошной лентой, удобнее считать количество побегов на погонный метр ряда. В региональных рекомендациях Россельхозцентра встречается ориентир около 7–10 основных ветвей на погонный метр, иногда с небольшим запасом на зимние повреждения.

Главный визуальный критерий – посадки не должны превращаться в непролазную чащу. Между стеблями нужен воздух, а каждому побегу – свет.

Лучше оставить восемь крепких ветвей, чем пятнадцать слабых.

Как обрезать ремонтантную малину осенью

Ремонтантная малина отличается от обычной способностью формировать урожай на побегах первого года. Именно поэтому для нее нельзя автоматически использовать схему летней малины.

У садовода есть два основных варианта выращивания.

Первый – один основной поздний урожай. Каждый год весной появляются новые побеги, к концу лета и осенью они плодоносят, а после завершения вегетации вся надземная часть полностью срезается.

Второй – две волны плодоношения. Часть побегов оставляют зимовать. На следующий сезон они дают ранние ягоды на сохранившейся части стебля, а новые однолетние побеги формируют поздний урожай.

У каждой схемы есть плюсы и минусы.

Полное скашивание проще, облегчает санитарный уход и хорошо подходит регионам, где главная цель – получить один полноценный поздний урожай.

Двухурожайная схема дает летнюю и осеннюю волну, но сильнее нагружает растение. В регионах с коротким летом поздняя часть урожая может не успеть полностью созреть.

Поэтому сначала нужно понять, какой урожай вы хотите получить, а уже потом брать секатор.

Ремонтантная малина на один урожай: полная обрезка

Для большинства дачников это самая понятная схема ухода за ремонтантной малиной.

После окончания плодоношения не нужно сразу хвататься за секатор. Желательно дождаться окончания вегетации, листопада и устойчивого похолодания.

Затем все побеги срезают максимально низко, почти на уровне земли.

Весной из корней вырастет новая поросль. Летом она разовьется, а ближе к концу сезона на этих же побегах сформируется урожай.

Плюсы полной обрезки:

простая схема;

нет необходимости сохранять стебли зимой;

не нужно пригибать побеги;

удаляется значительная часть зимующих на стеблях вредителей и инфекции;

весной малинник проще привести в порядок;

весь ресурс растения направляется на одну волну плодоношения.

Россельхозцентр рекомендует при такой системе удалять всю надземную часть ремонтантной малины.

Важный нюанс – срок. Скашивать ремонтантную малину слишком рано сразу после последних ягод нежелательно. Пока побеги остаются физиологически активными, питательные вещества продолжают перемещаться к корневой системе. Поэтому для полной обрезки ждут окончания вегетации.

Ремонтантная малина на два урожая: частичная обрезка

Если ремонтантную малину хотят выращивать для двух урожаев, всю надземную часть осенью не удаляют.

Схема сложнее.

Побеги, которые уже полностью отработали двухлетний цикл, вырезают у земли. На однолетних побегах, плодоносивших осенью только в верхней части, можно сохранить нижнюю часть стебля для летнего урожая следующего года.

Оставляют самые сильные и здоровые побеги.

Осенью также удаляют:

слабые стебли;

больные;

поломанные;

слишком тонкие;

лишнюю поросль;

загущающие ветви.

Сохранившиеся побеги при необходимости подготавливают к зимовке и в холодных регионах пригибают.

Следующим летом на перезимовавших частях растения сформируется первая волна ягод. Параллельно от корней вырастут новые однолетние побеги, которые должны дать вторую волну ближе к осени.

Минусы этой системы:

более сложная обрезка;

повышенная нагрузка на куст;

необходимость зимовать старым побегам;

больше риск сохранения болезней и вредителей;

поздний урожай может стать слабее;

в холодных регионах часть осенних ягод не успевает созреть.

Поэтому два урожая не всегда означают больше ягод за сезон. Иногда один полноценный осенний урожай оказывается выгоднее двух растянутых.

Можно ли обрезать малину в сентябре

Да, сентябрь подходит для обрезки обычной летней малины, особенно если плодоношение уже закончилось.

В сентябре можно:

вырезать двухлетние отплодоносившие ветви;

удалить сухие стебли;

убрать больные побеги;

вырезать сломанные ветви;

проредить поросль;

сформировать нормальную густоту ряда.

Для ранних сортов эту работу часто можно сделать еще раньше – сразу после сбора последних ягод.

А вот с полной обрезкой ремонтантной малины в сентябре обычно спешить не стоит. Многие ремонтантные сорта в это время еще плодоносят либо продолжают вегетацию.

Если ремонтантная малина дает ягоды, никаких причин скашивать ее ради календарной даты нет.

Можно ли обрезать малину в октябре

Октябрь – один из основных месяцев для осенней работы в малиннике в средней полосе.

К этому времени у обычной малины плодоношение давно закончено, поэтому можно завершить санитарную обрезку и прореживание, если это не сделали раньше.

В октябре у обычной малины:

удаляют старые ветви;

убирают больные стебли;

прореживают молодую поросль;

очищают землю от мусора;

готовят побеги к пригибанию;

мульчируют почву ближе к похолоданию.

Ремонтантная малина в октябре во многих регионах еще может плодоносить. Полную обрезку проводят только после завершения плодоношения и вегетации.

Поэтому октябрь не нужно объявлять универсальным месяцем полного скашивания всех малинников.

Можно ли обрезать малину в ноябре

Ноябрь особенно важен для ремонтантной малины.

Если выращивается один поздний урожай и вегетация завершилась, ноябрь часто подходит для полного удаления надземной части. Россельхозцентр отдельно рекомендует максимально позднюю обрезку ремонтантных сортов и допускает ноябрь и даже более поздние сроки в зависимости от погоды.

Работы проводят, пока это физически возможно и участок не оказался под глубоким снегом.

Лучше выбрать сухой день.

У обычной малины откладывать основную работу до ноября нет большого смысла. Старые ветви лучше было удалить раньше. В позднюю осень можно провести финальный осмотр и убрать то, что пропустили.

Если сильные морозы уже установились, не стоит ломать и насильно пригибать замерзшие побеги: древесина становится хрупкой.

Обрезка малины в Москве, Подмосковье и средней полосе

В Подмосковье и средней полосе обычную летнюю малину можно обрезать после окончания сбора урожая – уже в августе или сентябре.

Оптимальная логика такая:

август–сентябрь – удалить отплодоносившие побеги;

сентябрь–октябрь – провести окончательное прореживание и санитарную обрезку;

октябрь – убрать мусор, проверить растения, подготовить к зиме;

до сильных морозов – при необходимости пригнуть оставшиеся побеги;

поздней осенью – замульчировать корневую зону.

У ремонтантной малины сроки зависят от плодоношения. Если ягоды идут в сентябре и октябре, кусты не трогают до окончания урожая.

При однолетнем цикле полную обрезку проводят поздней осенью, когда растение завершило вегетацию. Если куст выращивают на две волны урожая, сохраняют часть подходящих побегов.

Точные сроки каждый год меняются. В теплую осень ремонтантная малина может плодоносить заметно дольше, чем в холодную.

Нужно ли укорачивать верхушки малины осенью

С верхушками малины нет универсального правила «обязательно срезать всем».

В некоторых схемах выращивания у высоких однолетних побегов обычной малины верхушки осенью укорачивают. Россельхозцентр в региональных рекомендациях встречает такую практику, включая удаление слабых невызревших верхушек.

Но стричь весь малинник под одну высоту только потому, что наступила осень, не нужно.

В первую очередь стоит удалить:

явно невызревшую верхушку;

подмерзшую или больную часть;

сломанный кончик;

слишком слабый участок побега.

Сильное укорачивание влияет на характер бокового ветвления и последующее плодоношение. Разные сорта реагируют на него неодинаково.

Основная задача осенней обрезки обычной малины – не сделать кусты одинаковой высоты, а удалить старые стебли и сформировать здоровую, незагущенную посадку.

Нужно ли удалять поросль малины осенью

Лишнюю поросль удалять нужно. Малина активно разрастается корневыми отпрысками, поэтому без контроля ряд быстро превращается в густые заросли.

Чем опасна лишняя поросль:

забирает питание;

затеняет основные растения;

ухудшает проветривание;

затрудняет сбор ягод;

повышает влажность внутри посадок;

создает благоприятные условия для болезней;

усложняет обрезку и подвязку.

Внутри куста оставляют только необходимое количество сильных молодых побегов.

Все слабые, тонкие и неудачно расположенные отпрыски убирают.

Поросль, которая ушла далеко за пределы ряда, тоже лучше удалить, если вы не собираетесь использовать ее как посадочный материал.

Для размножения можно оставить несколько здоровых сильных отпрысков и пересадить их отдельно.

Чем и как правильно обрезать малину

Для качественной обрезки нужен острый инструмент. Тупой секатор не режет, а мнет стебель, оставляя рваную рану.

Понадобятся:

садовый секатор;

плотные перчатки;

сучкорез для очень толстых стеблей;

средство для очистки или дезинфекции инструмента;

емкость или тачка для срезанных ветвей.

Работать лучше в сухую погоду.

Правила обрезки:

секатор должен быть острым;

лезвия должны быть чистыми;

побеги не ломают руками;

старые ветви режут у поверхности почвы;

больные побеги удаляют полностью;

после работы зараженные остатки не оставляют рядом с кустами;

при переходе от явно больного растения к здоровому инструмент желательно очистить.

Россельхозцентр рекомендует использовать для осенней обрезки острый чистый инструмент и выбирать сухую погоду. Такие условия уменьшают повреждение тканей и риск проблем со срезами.

Что делать с обрезанными ветками малины

Обрезанные ветви нельзя просто бросить под малиной и оставить до весны.

Сначала их сортируют.

Здоровые стебли можно измельчить и использовать в компосте, если система компостирования подходит для древесных остатков. Грубые ветви будут разлагаться довольно долго, поэтому их лучше хорошо порубить.

Ветки с признаками болезней и вредителей в компост лучше не отправлять, особенно если куча не прогревается до высоких температур.

Подозрительные остатки нужно убрать из малинника и утилизировать разрешенным для участка способом с учетом местных правил.

Не стоит использовать больные побеги в качестве мульчи под малиной. Так инфекция и вредители получают возможность остаться рядом с растениями до следующего сезона.

Особенно внимательно нужно осматривать стебли с:

необычными вздутиями;

трещинами;

пятнами;

засохшими верхушками;

деформациями;

повреждениями коры;

следами личинок.

Что делать с малиной после обрезки

Обрезка – только первый этап осенней подготовки малинника.

После нее нужно убрать листья, старую мульчу при необходимости, сорняки, обрезанные ветви и другой растительный мусор.

Затем осмотрите основания побегов и почву. Если летом были болезни или вредители, нужно определить проблему и при необходимости использовать разрешенное средство строго по инструкции.

При сухой осени малине нужен полив. Корневая система не должна уходить в зиму сильно пересушенной. Если же регулярно идут дожди и земля влажная, дополнительная вода не нужна.

Для осенней подкормки применяют фосфорно-калийные удобрения либо подходящую зрелую органику в зависимости от состояния почвы и схемы ухода. В свежем материале Россельхозцентра 2026 года также рекомендованы фосфор и калий, а азотные удобрения осенью исключаются.

После наступления холодов прикорневую зону можно замульчировать.

Для мульчи используют:

компост;

перегной;

торф;

солому;

перепревшие опилки;

сухой здоровый растительный материал.

Толщина и материал зависят от климата и почвы. На сырых участках нельзя создавать мокрый плотный слой, в котором будет застаиваться вода.

Чем подкормить малину после осенней обрезки

Осенью малине не нужно стимулировать новый рост. Поэтому азотные удобрения перед зимовкой не используют.

Основная задача – помочь корневой системе и вызреванию побегов.

Подходят фосфорно-калийные удобрения:

суперфосфат;

сульфат калия;

готовые осенние комплексы без высокого содержания азота.

Можно использовать зрелый компост или хорошо перепревшую органику, если это соответствует состоянию почвы.

Россельхозцентр в августе 2026 года рекомендует для осени суперфосфат, сульфат калия или готовый минеральный комплекс для осенней подкормки и отдельно предупреждает не использовать азотные удобрения.

Нельзя насыпать удобрения бесконтрольно. Количество зависит от состава препарата, возраста посадок и плодородия земли. Дозировку минеральных средств берут с упаковки.

Нужно ли поливать малину осенью

После плодоношения полив постепенно сокращают, но не прекращают автоматически с наступлением сентября.

Если осень сухая, малине нужна влага. Пересушенная корневая система хуже переносит морозы.

Если осень дождливая, дополнительный полив не нужен.

Перед зимовкой возможен влагозарядный полив, но его необходимость определяется фактической влажностью почвы. На тяжелом сыром участке заливать малину нельзя.

Россельхозцентр в актуальных рекомендациях советует при сухой осени обеспечить растениям хороший запас влаги перед зимой.

Ориентироваться нужно на почву, а не на календарь.

Нужно ли пригибать малину на зиму

Обычную летнюю малину в регионах с морозной и особенно малоснежной зимой часто пригибают. Это помогает сохранить будущие плодоносящие однолетние побеги под снегом.

Делать это нужно до сильных морозов, пока стебли остаются гибкими.

Побеги осторожно собирают, наклоняют и фиксируют. Не нужно укладывать их в мокрую землю или ломать.

Опасно откладывать пригибание до сильного минуса. Промерзший побег становится хрупким и может треснуть у основания.

Если малина ремонтантная и осенью полностью срезана у земли, пригибать, очевидно, нечего. Достаточно позаботиться о корневой зоне и мульче при необходимости.

При двухурожайной схеме ремонтантной малины оставшиеся побеги в холодном климате тоже можно подготовить к зимовке аналогично обычной.

В регионах с мягкими зимами и зимостойкими сортами пригибание может не потребоваться.

Нужно ли укрывать малину на зиму

Полное укрытие обычной взрослой малины требуется не во всех регионах. Гораздо важнее сохранить корневую систему и не дать плодовым побегам пострадать от морозов и иссушающих ветров.

В средней полосе часто достаточно:

правильной обрезки;

своевременного пригибания;

мульчирования корневой зоны;

естественного снежного покрова.

Молодые посадки требуют большего внимания.

Если зима ожидается малоснежной, участок продувается ветром, сорт недостаточно зимостоек или кусты недавно посажены, защита должна быть надежнее.

Нельзя плотно заворачивать малину в непроницаемый материал без необходимости. Зимовка должна защищать растение от холода, но не создавать сырую закрытую среду.

Главные ошибки при обрезке малины

Самая серьезная ошибка – не понимать, какая малина растет на участке.

Обычную и ремонтантную нельзя обрезать автоматически по одной схеме.

Частые ошибки:

оставляют старые двухлетние побеги обычной малины;

путают старые ветви с молодыми;

вырезают все побеги обычной малины под корень;

оставляют высокие пеньки;

сохраняют слишком много молодых стеблей;

не убирают слабую поросль;

скашивают ремонтантную малину слишком рано;

используют двухурожайную схему в климате, где поздняя ягода не успевает созреть;

одинаково укорачивают все верхушки;

режут тупым секатором;

ломают стебли руками;

оставляют больные ветки под кустами;

не убирают растительный мусор;

используют зараженные ветви как мульчу;

поздно пригибают побеги;

дают азот после обрезки;

забывают о поливе в сухую осень.

Еще одна ошибка – стремление сделать куст максимально редким. Цель прореживания не в том, чтобы оставить две-три ветки, а в том, чтобы сохранить достаточное количество здоровых побегов без загущения.

Кратко: как обрезать малину осенью

Обычную малину осенью прореживают: двухлетние отплодоносившие побеги вырезают у самой земли, удаляют больные, сломанные, слабые и лишние ветви, а на кусте оставляют примерно 6–10 сильных однолетних побегов для урожая следующего года.

Старые побеги можно узнать по темной грубой и шелушащейся коре и остаткам плодовых веточек. Молодые стебли более гладкие, светлые и гибкие.

Ремонтантную малину при выращивании на один поздний урожай после завершения вегетации можно полностью срезать у земли. При выращивании на два урожая часть сильных побегов сохраняют на следующий сезон.

Обычную малину удобно чистить после сбора ягод и в сентябре–октябре. Полную обрезку ремонтантной лучше проводить позднее, после окончания плодоношения и оттока питательных веществ к корням.

После обрезки из малинника убирают остатки растений, при сухой погоде поливают, при необходимости дают фосфорно-калийную подкормку, мульчируют почву и готовят оставшиеся побеги к зиме.

Вопросы и ответы

Когда обрезать малину осенью 2026 года?

Обычную летнюю малину можно начинать обрезать сразу после окончания плодоношения. В сентябре и октябре проводят окончательную санитарную чистку и прореживание. Ремонтантную малину при полном скашивании лучше обрезать поздней осенью после завершения плодоношения и вегетации.

Какие ветки малины нужно вырезать осенью?

У обычной малины удаляют отплодоносившие двухлетние побеги, сухие, больные, сломанные, слабые и сильно загущающие ветви, а также лишнюю корневую поросль.

Как отличить старый побег малины от молодого?

Старый двухлетний побег обычно темнее, его кора становится грубой и шелушится, на стебле есть боковые плодовые веточки. Молодой однолетний побег чаще более светлый, гладкий и гибкий.

Нужно ли обрезать малину под корень осенью?

Обычную летнюю малину полностью под корень не срезают: удаляют только отплодоносившие и ненужные побеги, а сильные однолетние сохраняют. Ремонтантную малину при выращивании для одного осеннего урожая можно полностью срезать после завершения вегетации.

Нужно ли обрезать ремонтантную малину под корень?

Да, если ее выращивают для одного основного позднего урожая. Поздней осенью после завершения вегетации всю надземную часть можно удалить на уровне земли.

Когда лучше обрезать ремонтантную малину?

При полном скашивании лучше не спешить сразу после последних ягод. Нужно дождаться завершения вегетации, чтобы питательные вещества успели переместиться из побегов к корневой системе. В зависимости от региона это может быть поздняя осень.

Сколько побегов оставить на кусте обычной малины?

Практический ориентир – около 6–10 наиболее сильных однолетних побегов на куст. Конкретное количество зависит от сорта, силы растения и схемы посадки.

Можно ли обрезать малину в сентябре?

Да. Сентябрь хорошо подходит для удаления отплодоносивших ветвей обычной малины, санитарной чистки и прореживания. С полной обрезкой поздно плодоносящей ремонтантной малины обычно торопиться не нужно.

Можно ли обрезать малину в октябре?

Да. В средней полосе октябрь подходит для завершения санитарной обрезки обычной малины. Ремонтантную полностью срезают только после окончания ее плодоношения и вегетации.

Можно ли обрезать ремонтантную малину в ноябре?

Да. При выращивании на один урожай ноябрь во многих регионах подходит для полной поздней обрезки после окончания вегетации. Срок нужно корректировать по погоде.

Нужно ли оставлять пеньки после обрезки?

Нет. Старые отплодоносившие побеги лучше удалять у самой земли. На пеньках могут сохраняться возбудители болезней и вредители.

Нужно ли обрезать верхушки малины осенью?

Не всегда. Слабые и невызревшие верхушки можно убрать до здоровой ткани. Некоторые схемы предполагают укорачивание высоких однолетних побегов, но стричь все растения на одинаковой высоте автоматически не нужно.

Нужно ли удалять поросль?

Да. Лишняя поросль загущает малинник, забирает питание и ухудшает проветривание. Оставляют только сильные побеги в количестве, необходимом для нормальной посадки.

Можно ли обрезать всю обычную малину под корень?

Нет. Это одна из главных ошибок. У обычной летней малины урожай следующего года появится на оставленных однолетних побегах. Если осенью удалить их все, летних ягод не будет.

Что делать с ветками после обрезки?

Здоровые ветви можно измельчить и отправить в подходящий компост. Больные или пораженные вредителями остатки нужно убрать из малинника и утилизировать безопасным способом по местным правилам. Оставлять их под кустами не стоит.

Нужно ли пригибать малину после обрезки?

В регионах с холодными и малоснежными зимами оставшиеся побеги обычной малины часто пригибают, пока они еще гибкие. Ремонтантную малину после полного скашивания пригибать не нужно.

Чем подкормить малину после обрезки?

Осенью используют фосфорно-калийные удобрения или зрелую органику в зависимости от состояния почвы. Азотные подкормки перед зимой не нужны, поскольку они стимулируют рост молодых тканей.

Осенняя обрезка малины начинается с самого важного вопроса: какой сорт растет на участке – обычный или ремонтантный. У летней малины нужно сохранить сильные однолетние побеги, потому что именно они дадут ягоды следующим летом. Старые двухлетние стебли после плодоношения вырезают у земли, а вместе с ними убирают слабые, больные, сломанные и лишние ветви.

У ремонтантной малины схема зависит от цели. Для одного полноценного позднего урожая кусты после завершения вегетации можно полностью срезать. Для двух урожаев часть подходящих побегов оставляют зимовать.

Не менее важно выбрать правильный срок. Обычную малину удобно очищать вскоре после сбора ягод и окончательно приводить в порядок в сентябре–октябре. С полной обрезкой ремонтантной лучше не спешить: растению нужно закончить вегетацию и передать запас питательных веществ корням. Правильная обрезка, чистый малинник, умеренная густота посадок и подготовка корней к зиме создают основу для урожая следующего сезона.