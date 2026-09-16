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    16 сентября 2026, 20:51 • Справки

    Бабье лето - 2026: когда наступит, и какая погода ожидается в Москве

    Бабье лето - 2026: когда наступит, и какая погода ожидается в Москве
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Бабье лето - устойчивый период тёплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    Что такое бабье лето и когда оно наступает

    Бабье лето - это возврат тепла в конце лета или начале осени, который наступает после кратковременного похолодания, иногда сопровождающегося первыми заморозками. В этот период устанавливается устойчивая ясная, сухая погода с дневными температурами, заметно превышающими климатическую норму сентября.

    По народному календарю различают два периода:

    • Молодое бабье лето - с 28 августа по 11 сентября.

    • Старое бабье лето - с 14 по 21 сентября (по ряду источников - до 27 сентября, дня Воздвижения).

    Продолжительность тёплого периода обычно составляет от нескольких дней до двух недель. Точные сроки ежегодно смещаются в зависимости от синоптической обстановки.

    Когда будет бабье лето в 2026 году

    При ответе на вопрос о сроках бабьего лета в 2026 году необходимо учитывать, что этот период не имеет фиксированной даты и определяется приходом устойчивого антициклона. Наиболее вероятный интервал - с конца августа до конца сентября.

    Тёплая погода может установиться в промежутке между 28 августа и 21 сентября 2026 года. При этом, по прогнозам, опубликованным в двадцатых числах августа 2026 года, существенного похолодания в конце августа не ожидается, а значит, нет и предпосылок для бабьего лета в этот срок: синоптики связывают возврат тепла с началом второй декады сентября, после похолодания до +6…+11 °C. Именно на эти даты приходятся классические народные периоды, которые иногда совпадают с реальным возвратом тепла.

    Гарантировать наступление тёплого периода заранее нельзя: в отдельные годы возврат тепла бывает слабо выраженным или коротким. Относительно надёжный прогноз появляется примерно за 3–5 суток до начала периода, поэтому окончательные сроки корректируются по мере приближения этих дат.

    Когда было бабье лето в Москве в 2024 и 2025 годах

    Данные за предыдущие годы позволяют оценить, в какие сроки в столице обычно наступает возврат тепла.

    В 2024 году ситуация была нестандартной. Сентябрь стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю метеонаблюдений в Москве: по данным метеорологической обсерватории МГУ, средняя температура месяца составила 17,9 °C, что на 5,7 градуса выше климатической нормы. Прогнозировалось, что классическое бабье лето в Москве и Подмосковье установится с 14 по 21 сентября с температурой +18…+20 °C. Однако, поскольку тёплой погоде не предшествовало похолодание, ряд метеорологов не относил этот период к бабьему лету в строгом смысле. Кратковременное потепление до +22…+24 °C наблюдалось и в начале октября (около 2-го числа), после первого осеннего похолодания.

    В 2025 году в Москве наблюдалось несколько волн тёплой погоды. Первая, так называемое «молодое бабье лето», прошла с 30 августа по 1 сентября. Устойчивый тёплый период, который синоптики отнесли к бабьему лету, установился 13 сентября и продлился примерно до 17–18 сентября: дневная температура держалась на уровне +17…+22 °C, осадков не было. Перелом погоды произошёл 18 сентября с приходом дождей, а по-настоящему осенняя погода наступила в выходные 20–21 сентября. Стоит отметить, что первая половина сентября 2025 года в Москве оказалась рекордно засушливой за всю историю регулярных наблюдений, которые ведутся с 1879 года.

    Бабье лето в Москве: чего ожидать

    Бабье лето в Москве традиционно сопровождается повышением дневной температуры до +18…+22 °C, что превышает климатическую норму сентября (около +11…+12 °C). В ночные часы возможно похолодание до +5…+8 °C. Для этого периода характерны повышенная влажность и утренние туманы.

    Для периода характерны следующие признаки:

    • малооблачная, преимущественно солнечная погода;

    • отсутствие затяжных осадков;

    • слабый ветер и высокое атмосферное давление;

    • заметная разница между дневной и ночной температурой.

    Как подготовиться к периоду тёплой погоды

    Из-за большой суточной амплитуды температуры стоит учитывать несколько практических моментов. Утром и вечером погода остаётся прохладной, тогда как днём воздух прогревается до летних значений.

    Рекомендуется:

    • выбирать многослойную одежду, верхний слой которой можно снять днём и снова надеть вечером;

    • планировать поездки за город и прогулки на дневные часы;

    • использовать сухую погоду для сбора урожая и осенних работ на участке;

    • следить за оперативными прогнозами, так как сроки бабьего лета 2026 года могут сместиться.

    Почему период называется бабьим летом

    Название связано со старинным крестьянским укладом: к концу лета основные полевые работы завершались, и наступала пора женских домашних работ - мочки льна, прядения, ткачества, заготовок. Существуют и другие версии происхождения выражения: его связывают с летающей по полям тонкой паутиной, которую сравнивали с седыми женскими волосами, а также с представлением о недолгом, «слабом» тепле. Тёплые сухие дни использовали для заготовок и рукоделия.

    По климатическим данным для средней полосы России, периоды возврата тепла в начале осени отмечаются в большинстве лет, что делает бабье лето типичным сезонным явлением, а не исключением.

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