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    16 сентября 2026, 08:40 • Общество

    Датский вертолет нарвался на российские сигналы

    Датский вертолет нарвался на российские сигналы
    @ Thomas Dahlstrom Nielsen/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты. В Копенгагене утверждают, что одна из них прошла в непосредственной близости от воздушного судна, однако Москва возложила ответственность на саму датскую сторону, заявив о провокационных маневрах вертолета. Посол России в Дании Владимир Барбин уже вручил Копенгагену ноту протеста. Что на самом деле стояло за действиями датского экипажа и был ли инцидент частью сознательной провокации?

    Российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону вертолета ВВС Дании AS550 Fennec, который вел фотосъемку в международных водах у побережья датского порта Гедсер в Балтийском море. По данным датских СМИ, инцидент произошел вечером в понедельник. Название российского корабля датские военные не уточнили. Одна из ракет, утверждает датская сторона, пролетела в непосредственной близости от вертолета.

    Airbus AS550 C2 Fennec – легкий разведывательно-наблюдательный вертолет. Он оснащен оптическими и инфракрасными системами наблюдения, лазерным дальномером и оборудованием для передачи «картинки» в реальном времени – на береговые командные пункты или корабли союзников по НАТО. Машина предназначена в том числе для разведки и наблюдения за морскими объектами.

    Экипаж и вертолет не пострадали, однако инцидент вызвал резкую реакцию в Дании. Премьер-министр Метте Фредериксен назвала произошедшее частью гибридной войны против Европы, направленной на запугивание и внесение разногласий, и призвала укреплять оборону. Министр обороны Йеппе Бруус заявил, что это первый подобный случай для датских сил, и назвал его свидетельством того, «что россияне становятся все более склонными к риску».

    МИД Дании вызвал российского посла Владимира Барбина, который в ответ вручил ноту протеста из-за опасных маневров датских военных вертолетов. По словам дипломата, перед инцидентом датский вертолет совершал «провокационные действия». «Потребовал от датской стороны принятия необходимых мер с тем, чтобы исключить повторения подобных инцидентов в будущем, и вручил соответствующую ноту», – заявил Барбин.

    Посол отметил, что это не первый подобный случай. В сентябре прошлого года он уже обращал внимание датского внешнеполитического ведомства на опасные облеты вертолетом ВВС Дании большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». По словам Барбина, маневры создавали риск столкновения и помех в работе оборудования, а экипаж вертолета игнорировал предупреждения.

    Дипломат также напомнил, что Россия неоднократно предлагала Дании заключить двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, однако Копенгаген эти инициативы отвергал.

    Похожие случаи уже происходили и с другими странами НАТО. В июне российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы по курсу британской яхты Bright Future в Ла-Манше. До этого экипаж пытался изменить ее курс с помощью сигнальных ракет и звуковых сигналов.

    Осенью 2024 года в Балтийском море российский корабль сигнальными ракетами предупредил немецкий военный вертолет, слишком близко подошедший для наблюдения за надводными целями. Тогдашняя глава МИД Германии Анналена Бербок назвала этот случай примером «усиления гибридных атак» со стороны России в Балтийском море.

    Как отмечают эксперты, реальной угрозы для датского вертолета инцидент не представлял: сигнальные ракеты являются стандартным средством предупреждения и обозначения недопустимой дистанции. По их оценке, приближаясь к российскому фрегату для ведения разведки, датская сторона осознанно пошла на риск.

    «Международное морское право регламентирует, насколько близко может подходить вертолет.

    В советское время правила были жестче: если самолет или вертолет трижды заходит на боевой курс, его можно сбивать – особенно если он несет боевое вооружение, а не учебное. К тому же обычные сигнальные ракеты вряд ли способны повредить вертолет. Российский фрегат действовал в рамках дозволенного», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший боевой офицер.

    По его словам, сама необходимость применения сигнальных ракет свидетельствует о критически малой дистанции между вертолетом и кораблем. «Дальность сигнальных ракет измеряется сотнями метров, не километрами. Это значит, что датский вертолет подошел на очень близкое расстояние к фрегату. Это наказуемо. Они сильно рисковали – могли сами упасть или повредить корабль», – рассуждает депутат.

    При этом, считает Колесник, датской стороне еще повезло: при дальнейшем сближении последствия могли оказаться гораздо серьезнее. «Вертолет мог потерпеть катастрофу или серьезную аварию. Летчики могли не справиться с управлением. Такое в международных водах тоже бывало», – добавил собеседник.

    Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт, капитан I ранга, также обращает внимание на отсутствие связи между сторонами. «Этот инцидент – звено в цепочке нарастающей эскалации в Балтийском регионе. Ключевой момент: вертолет не отвечал на радиосигналы и не выходил на связь. Цель его приближения осталась неизвестной – то ли разведка, то ли имитация атаки на низкой высоте. В таких условиях действия российского экипажа были абсолютно адекватны», – считает эксперт. По его словам,

    сам факт применения сигнальной ракеты показывает, что вертолет подошел к боевому кораблю на опасное расстояние.

    «Это не первый подобный случай и прослеживается устойчивая тенденция к обострению ситуации до уровня конфронтации», – отметил спикер. Колесник также считает, что фотосъемка сама по себе не является чем-то необычным. «В Босфоре катера тоже подходят. Иногда получают ответ из водометов. Но опасные сближения в нынешней обстановке – провокация», – акцентирует депутат. Современная авиационная оптика, добавляет он, позволяет вести наблюдение с нескольких километров: «Зачем физически нависать над кораблем? Чтобы обозначить силу и готовность к боевым действиям. Но так не делается: они могли поплатиться жизнью».

    При этом депутат связывает произошедшее с общей обстановкой в Балтийском регионе. «У границ Калининградской области проводятся учения, разворачиваются боевые порядки, отрабатывается организация нападения. Россия до поры молчит, но все понимают: учения не раз заканчивались войной. Поэтому в следующий раз пусть думают, когда подлетают к нашим боевым кораблям», – сказал Колесник.

    Ераносян в свою очередь рассматривает действия Дании в более широком региональном контексте, так как Копенгаген входит в альянс «скандинавских ястребов» вместе с Финляндией, Швецией и Норвегией. «Все они действуют под кураторством Британии, которая использует норвежские фьорды для базирования своих подводных лодок типа Astute. Дания подключается и к арктической теме: в ближайшее время в Финляндии состоится саммит по арктическим вопросам.

    У Финляндии есть претензии на выход через Петсамо к Баренцеву морю, у Дании – свои интересы в Арктике.

    Речь идет о присутствии исследовательских судов и военных кораблей для защиты арктических маршрутов и месторождений. При этом ни у Финляндии, ни у Дании нет прямого выхода к Баренцеву морю, но претензии уже обозначены», – рассказал эксперт.

    По словам Ераносяна, датская территория рассматривается НАТО как удобная акватория для перекрытия российских военных судов, которые могли бы выполнять конвойные функции для танкерного флота. «Вся нынешняя эскалация направлена именно на решение этой задачи. Инцидент с вертолетом – не изолированный эпизод, а часть системной линии на обострение. Россия отвечает в рамках необходимой обороны и предупреждения. Пока Запад будет нагнетать напряженность, такие провокации будут повторяться», – прогнозирует капитан I ранга.

    При этом эксперты указывают и на другую проблему – отсутствие эффективных механизмов предотвращения подобных инцидентов. Ераносян отдельно подчеркнул, что между российским кораблем и датским вертолетом не было «нормальной коммуникации», а Колесник напоминает, что Россия неоднократно предлагала Дании заключить двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. По его мнению, отказ от таких механизмов на фоне роста военной активности только повышает риск новых опасных сближений.

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