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    Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    15 сентября 2026, 08:40 Мнение

    Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?».

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    На днях замглавы МВД Андрей Кикоть отчитался перед Владимиром Путиным о результатах реализации новой миграционной политики. Они впечатляют:

    За первое полугодие 2026 года преступность среди мигрантов снизилась аж на 40%. Число неработающих членов семей трудовых мигрантов сократилась на 20%. Порядка 100 тыс. мигрантов выдворено из страны – намного больше, чем раньше, а почти 200 тыс. закрыт въезд в Россию. Доходы бюджета от миграционных процессов за полтора года возросли на 30% – до 321 млрд рублей.

    И это еще не конец: впереди продолжение работы по наведению порядка в миграционной сфере – от внедрения системы замкнутого цикла «дом – работа – дом» до реформы системы целевого набора мигрантов.

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную общественную поддержку, как это имеет место в сфере миграции. Вот и озвученные факты вызвали горячее одобрение людей. Правда, одновременно нередко можно услышать вопросы, недоумения и претензии из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?». Очевидно же, что миграция создает для страны огромные риски – вплоть до угроз национальной безопасности. Не говоря уже про накопившееся серьезное общественное напряжение.

    Что ж, есть очень простой и максимально доходчивый способ понять произошедшее: подойдите к зеркалу и подумайте о проблемах, которые в вашей жизни образовались и которые вам никак не удается по самым разным причинам решить.

    Давно пора бросить курить – это же куча денег в дым уходит и для здоровья вредно – но все никак не складывается. Силы воли не хватает. Да и с пивом лучше завязывать – но ведь это любимая вреднятина. Еще бы десяток набравшихся лишних килограмм сбросить – и начать, наконец, ходить в фитнес-центр, годовой абонемент в который купил, но был там пять раз за все время. Но где же время и силы найти? Жене после больницы врачи советуют в санаторий, но ее на работе на три недели просто не отпускают. Увольняться? Так это сразу дыра в семейном бюджете.

    Сыну для спортивной секции нужно обмундирование на 30 тыс. Дочка на день рождения просит флагманский смартфон – за 80 тыс. Берега, конечно, потеряла девочка – пора вразумлять. Или все-таки поднапрячься и купить? Все-таки 18 лет исполняется, ЕГЭ прекрасно сдала, на бюджет поступила. У отца сердце барахлит – надо бы родителей поближе к себе перевезти, но как это сделать, учитывая, что они категорически упираются, не желая на старости лет уезжать с насиженного места, а помощь им требуется все чаще и больше, а за 200 км к ним не наездишься. А тесть с тещей в ближайшие выходные ждут к себе на дачу копать картошку: вот заняться больше нечем, как в выходной день упахиваться на их огороде, но родня же – обидятся, если отказать.

    Да и с другом Пашей надо что-то решать: занял 100 тыс. на неделю, и не отдает уже больше полугода. Отличный мужик, со школы с ним не разлей вода – но с долгом-то что делать? А на работе проблемы со смежниками: как-то разок пошел им навстречу, а они уселись на шею и ножки свесили – надо заканчивать эту благотворительность, но это ж означает скандал и разборки, кто кому больше должен. А сейчас и так в отрасли сложное положение – не до выяснения отношений, совместно выгребать надо. Да и собственные подчиненные косячат через одного. А еще ипотека. И ТО машины. Кстати, пора думать о смене автомобиля – нынешний начинает на ладан дышать. И на отпуск хорошо бы уже откладывать. И на пенсию. А мечта о собственном доме пока остается мечтой…

    Этот внутренний монолог абсолютно любой человек – с поправкой на собственные реалии – мог бы продолжать очень долго. У каждого из нас есть десятки и даже сотни разнокалиберных задач и проблем, которые возникли по самым разным обстоятельствам, начиная с форс-мажоров и заканчивая нашими собственными ошибками, и которые мы не решаем по не менее разнообразным причинам, многие из которых являются глубоко уважительными.

    А теперь экстраполируйте эту ситуацию на государство, умножив количество и сложность стоящих перед ним проблем и вызовов на десятки тысяч раз. И точно так же, как и мы, государство вынуждено действовать в условиях ограниченных ресурсов и с учетом многочисленных факторов, влияющих на ситуацию. В результате – и это знакомо любому человеку – в первую очередь решаются самые «горящие» вопросы, а терпящие зачастую откладываются на потом – пока они тоже не «загорятся».

    Правда, есть очень важный нюанс. Хватает людей и государств, которые даже в ситуациях катастрофических, требующих немедленных решительных действий по преодолению кризиса, продолжают делать вид, что ничего страшного не происходит. Думаю, у каждого есть подобные знакомые. К слову сказать, Европа в миграционном вопросе занимает именно такую позицию.

    Так вот, как раз в этом принципиальное отличие нашей страны. Россия, российская власть, российское государство может принимать ошибочные решения, может пускать ситуацию на самотек, когда не стоило бы этого делать, может игнорировать копящиеся проблемы. Но когда нарыв прорывается, когда случается острый кризис, вскрывающий системные проблемы, Россия не прячет голову в песок, не ложится в прокрастинации на диван, не изливает свои травмы у психотерапевта. Россия начинает действовать – вычищая обнажившиеся гнойники, реформируя систему и перестраивая систему работы.

    Миграционная реформа стала очередным подтверждением, что самые сложные и опасные для страны кризисы нашу страны не демотивируют, а только стимулируют активно работать и становиться лучше.

    Из чего следуют важный и очень полезный для каждого из нас урок – не только политический, но и чисто человеческий. Будь, как Россия!

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