Европа столкнулась с масштабным падением уровня демократии

Уровень демократии снизился более чем в половине стран Европы

Tекст: Мария Иванова

Более половины государств Европы за пять лет столкнулись с ухудшением демократических показателей, передает ТАСС. Об этом говорится в докладе Международного института демократии и содействия выборам.

«Наиболее выраженное ухудшение ситуации [с демократией] наблюдалось в Европе и странах Америки: более половины государств в каждом из этих регионов столкнулись со снижением показателей как минимум по одному из оцениваемых факторов», – сообщается в документе. Отмечается, что с 2020 по 2025 год в Европе зафиксировано 77 случаев падения показателей, а улучшений – лишь 42.

Оценка проводилась по 155 критериям. Чаще всего страдали гражданские свободы, доступ к правосудию и честность выборов. Свыше трети ухудшений – 28 случаев – пришлось на Восточную Европу. В Центральной Европе выявлено 18 случаев, в Южной – 16, а в Северной и Западной – 15 суммарно.

Согласно исследованию, уровень свободы прессы снизился в Исландии, Италии и Британии, а свободы выражения – в Дании и Германии. При этом в Южной Европе за пять лет не зафиксировано ни одного улучшения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские эксперты указали на кризис демократии в странах Евросоюза.

Правительство Швеции выделило средства на обеспечение свободных выборов в Восточной Европе.

Американская пресса сообщила о провале стратегии изоляции правых политических сил в Германии.