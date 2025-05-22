Эксперты: Саморазрушение Запада угрожает равновесию во всем мире

Tекст: Олег Исайченко

«Отстранение и давление Брюсселя на неугодных политиков в Евросоюзе обнажили кризис демократии в объединении и рост тоталитарных настроений в среде евробюрократии. На этом фоне страны оказались перед выбором: отстаивать суверенный путь или следовать указаниям Брюсселя. Примером столкновения «ЕС – государство» стали итоги повторных президентских выборов в Румынии», – заявил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

Он обратил внимание на результат Никушора Дана. «Но его победа не означает поддержку населением евроинтеграции, ведь значительная часть граждан выступает за сохранение национальной идентичности и независимости. Протесты в Бухаресте со сжиганием румынских паспортов – яркое тому подтверждение», – считает эксперт.

Выборы в Румынии показали стратегию ЕС по борьбе с несистемными политиками, добавила Мария Прокофьева, член Экспертного клуба «Дигория». «ЕС сам подрывает ценности, заложенные в основу европейской идентичности. При этом, любой внутренний противник Брюсселя сразу рассматривается как пророссийский кандидат», – заметила она.

Румынский кейс угрожает расколом общества и в соседней Молдавии, указал Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве России. «Румыния – член НАТО, а Кишинев пока остается в подвешенном состоянии между политическими полюсами», – пояснил он.

Давление Брюсселя на независимых политиков происходит на фоне нового милитаристского курса, «витриной» которого становится Франция, указал Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России. «Президент Эммануэль Макрон стремится к лидерству в ЕС, выдвигая идеи милитаризации и превращения Европы в военный завод», – пояснил он.

«Он вспоминает о ядерном оружии, чтобы якобы сдерживать российскую агрессию. То есть, русофобия остается ключевым фактором, сплачивающим ЕС. Брюссель служит интересам евробюрократии, а не европейцев», – детализировал политолог.

В Германии также нарастает политическая нестабильность, отметил Илья Казаков, социолог лаборатории новых технологий ЭИСИ. Он напомнил, что партия «Альтернатива для Германии», набирающая популярность в стране, была признана «подозреваемой в правоэкстремистской деятельности».

В целом, зарубежные исследователи указывают: с Западом что-то не так, согласился Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ. «Один из самых известных экспертов Эммануэль Тодд отмечал: не Россия атакует Запад, а Запад разрушает себя. Именно это, а не поведение Москвы, ставит под угрозу равновесие во всем мире. Национального государства, которое всегда было основным субъектом геополитики, на Западе больше нет», – посетовал он.

«В России же мы видим политическую стабильность, консолидацию общества и политических сил, патриотический консенсус, рекордные явки на президентских выборах и ЕДГ, а также высочайший уровень одобрения деятельности президента», – добавил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки.

«В отличие от ЕС, страдающего от бюрократии, медлительности и административной импотенции, российская политическая система позволяет оперативно реагировать на вызовы, принимать необходимые меры и обеспечивать их реализацию. Очевидно, какая система эффективна, легитимна и стабильна, а какая – лишь тень прежней мощи», – резюмировал он.