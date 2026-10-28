  • Новость часаЛантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 20:35 • Политика

    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков,
    Олег Исайченко

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает страм Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы?

    В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

    Масштаб представительства отражает растущее значение Африки в мировой политике. Как подчеркнул президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума, континент все активнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. В своей речи глава государства отметил: «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене».

    Африканские страны стремятся расширять пространство для самостоятельных решений и диверсифицировать внешние связи. Для них это означает возможность выбирать партнеров, привлекать инвестиции и добиваться большего влияния на международные процессы. В число таких партнеров закономерно входят Россия и Китай.

    Этот процесс происходит на фоне формирования многополярного мира, которому, по словам Путина, противодействуют государства, привыкшие «мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет». «В ход идут любые, самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела», – уточнил президент.

    В отношениях России с африканскими государствами важную роль играет и историческое наследие. Советский Союз поддерживал многие страны континента в период борьбы за независимость, помогал развивать промышленность, инфраструктуру и образование. Москва стремится опираться на этот опыт, предлагая сотрудничество, которое предполагает не только торговлю, но и развитие собственных возможностей африканских государств.

    При этом Африка не является единым политическим блоком. Страны континента различаются по экономическому потенциалу, внутренней ситуации и внешнеполитическим интересам. Поэтому укрепление их международной роли не означает, что они будут придерживаться единой позиции по всем вопросам.

    Тем не менее стремление к большей самостоятельности создает основу для расширения взаимодействия с Россией. Москва поддерживает усиление роли африканских государств в международных институтах и выступает за реформирование системы глобального управления, в том числе за более полное представительство континента при принятии ключевых решений.

    От торговли до энергетики

    Одно из главных направлений российско-африканского сотрудничества – экономика. По словам Владимира Путина, российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов против 18 млрд в 2022 году.

    При этом Москва намерена наращивать взаимную торговлю. Глава государства поставил задачу в ближайшем будущем увеличить ее объем как минимум вдвое, преодолев отметку в 50 млрд долларов. Значительное место в экономических отношениях занимает сельское хозяйство. Россия поставляет на африканский рынок зерно и удобрения, участвуя в обеспечении продовольственной безопасности более чем 40 государств континента.

    «За девять месяцев текущего года мы поставили в Африку 13 млн тонн агропродукции», – сообщил Путин. При этом объем сельскохозяйственного импорта России из африканских стран составляет около 4 млрд долларов в год. По словам президента, это примерно 8% российских потребностей в импорте такой продукции, и данный показатель должен расти.

    Еще одно перспективное направление – добыча и переработка полезных ископаемых. Россия заинтересована в развитии проектов, которые позволяют не ограничиваться вывозом сырья, а создавать производственные мощности непосредственно в африканских странах. Такой подход способствует появлению рабочих мест и расширению налоговой базы, а также дает государствам континента возможность получать большую часть добавленной стоимости от использования собственных природных ресурсов.

    Существенную роль в сотрудничестве играет энергетика.

    Среди крупных проектов – строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте и развитие малой гидроэнергетики в Конго. Москва также готова участвовать в модернизации действующих энергетических объектов и строительстве новых.

    Как сообщил Путин, «РусГидро» готова помогать африканским партнерам в проектировании новых объектов и модернизации электростанций. «Наш общий интерес заключается в облегчении доступа африканцев к недорогим, устойчивым, экологичным источникам энергии, помощи в развитии внутренних рынков энергоресурсов в Африке, в том числе по направлениям, на которых Россия обладает уникальными технологиями. И такая работа уже ведется. Совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки», – рассказал президент.

    Таким образом, экономическое партнерство охватывает не только поставки товаров, но и долгосрочные проекты в промышленности и энергетике. Для африканских государств они важны с точки зрения развития инфраструктуры и производственных возможностей, для России – как возможность расширять торговые связи и укреплять сотрудничество с одним из перспективных регионов мировой экономики.

    Образование и подготовка кадров

    С 2020 года число африканских студентов, обучающихся в России, увеличилось в полтора раза, а количество российских стипендий для граждан стран континента – почти втрое. Развивается и двусторонний сетевой университет, объединяющий более 70 учреждений из 17 африканских государств.

    Кроме того, Россия содействует открытию филиалов российских вузов и расширяет возможности изучения русского языка. «В 29 странах Африки уже действуют 58 российских центров открытого образования, где ведется преподавание русского языка и базовых дисциплин», – отметил Владимир Путин.

    Подготовка специалистов имеет значение не только для образовательных обменов. Она формирует кадровую основу для совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. В перспективе это позволяет африканским партнерам развивать собственные компетенции, а России – укреплять профессиональные и гуманитарные связи с государствами континента.

    Безопасность и военно-техническое сотрудничество

    Россия сотрудничает с африканскими государствами в подготовке военнослужащих и специалистов, а также в вопросах противодействия вооруженным группировкам. Российское военное присутствие на континенте, в том числе деятельность Африканского корпуса Минобороны РФ, развивается в рамках взаимодействия с партнерами, заинтересованными в укреплении собственных вооруженных сил.

    Обучение местных военных ведется, в частности, в Центральноафриканской Республике, Мали, Нигере, Гвинее-Бисау и Экваториальной Гвинее. В отдельных странах российские специалисты также участвуют в операциях против экстремистских и джихадистских группировок.

    При этом заинтересованность африканских государств в укреплении собственной субъектности предполагает развитие национальных возможностей в сфере безопасности.

    Поэтому подготовка местных кадров и повышение самостоятельности вооруженных сил остаются важными элементами сотрудничества.

    Африка также является крупным рынком вооружений, в том числе российских. Военно-техническое взаимодействие связано и с более широкими вопросами логистики и долгосрочного присутствия. В частности, обсуждаются перспективы создания российских военных и логистических объектов в регионе, включая возможное размещение инфраструктуры в Судане. Конкретные планы в этой сфере требуют отдельного рассмотрения с учетом позиции соответствующих государств и достигнутых договоренностей.

    Партнерство с долгосрочными перспективами

    Значение российско-африканского сотрудничества не ограничивается отдельными торговыми контрактами или инфраструктурными проектами. Оно развивается на фоне стремления государств континента укреплять политическую самостоятельность и расширять круг международных партнеров.

    «В столицу России прибыли представители практически всего континента. Это колоссальный результат, позволяющий считать форум одним из инструментов объединения государств региона», – сказал Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. По его словам, Африка обладает значительным экономическим потенциалом, в том числе благодаря молодому и быстро растущему населению.

    Россия, в свою очередь, может предложить партнерам широкий спектр направлений взаимодействия – от сельского хозяйства и атомной энергетики до высоких технологий и кибербезопасности.

    «Отдельное направление связано с защитой информационного суверенитета молодых государств, которые не в силах сами сохранить свои большие данные. Здесь Москва противостоит неоколониальным подходам Запада», – отметил эксперт.

    Соответственно, форум уже устоялся как принципиально важная площадка для диалога. «Гости смогли своими глазами увидеть, как наша страна развивается в условиях санкций, узнать о возможностях обучения в российских вузах, установить новые контакты и подписать соглашения. Владимир Путин благодаря своему авторитету объединяет страны Африки вокруг России, и у такого сотрудничества большое будущее», – заключил Козюлин.

    Главное
    В центре Киева произошел блэкаут
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки
    Названа причина смерти основателя группы «Мистер Твистер» Лысенко

    Арктика может сблизить Россию и США

    Дизельная сделка с США, возможность расширить поставки российских удобрений, а теперь Россия предлагает вместе поработать в Арктике. Как Арктика могла бы Россию и США объединить и что Москва может предложить Вашингтону взамен снятия санкций с российского газа? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой

    Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира. По мнению экспертов, обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации