Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

Tекст: Евгений Крутиков,

Олег Исайченко

В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

Масштаб представительства отражает растущее значение Африки в мировой политике. Как подчеркнул президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума, континент все активнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. В своей речи глава государства отметил: «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене».

Африканские страны стремятся расширять пространство для самостоятельных решений и диверсифицировать внешние связи. Для них это означает возможность выбирать партнеров, привлекать инвестиции и добиваться большего влияния на международные процессы. В число таких партнеров закономерно входят Россия и Китай.

Этот процесс происходит на фоне формирования многополярного мира, которому, по словам Путина, противодействуют государства, привыкшие «мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет». «В ход идут любые, самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела», – уточнил президент.

В отношениях России с африканскими государствами важную роль играет и историческое наследие. Советский Союз поддерживал многие страны континента в период борьбы за независимость, помогал развивать промышленность, инфраструктуру и образование. Москва стремится опираться на этот опыт, предлагая сотрудничество, которое предполагает не только торговлю, но и развитие собственных возможностей африканских государств.

При этом Африка не является единым политическим блоком. Страны континента различаются по экономическому потенциалу, внутренней ситуации и внешнеполитическим интересам. Поэтому укрепление их международной роли не означает, что они будут придерживаться единой позиции по всем вопросам.

Тем не менее стремление к большей самостоятельности создает основу для расширения взаимодействия с Россией. Москва поддерживает усиление роли африканских государств в международных институтах и выступает за реформирование системы глобального управления, в том числе за более полное представительство континента при принятии ключевых решений.

От торговли до энергетики

Одно из главных направлений российско-африканского сотрудничества – экономика. По словам Владимира Путина, российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов против 18 млрд в 2022 году.

При этом Москва намерена наращивать взаимную торговлю. Глава государства поставил задачу в ближайшем будущем увеличить ее объем как минимум вдвое, преодолев отметку в 50 млрд долларов. Значительное место в экономических отношениях занимает сельское хозяйство. Россия поставляет на африканский рынок зерно и удобрения, участвуя в обеспечении продовольственной безопасности более чем 40 государств континента.

«За девять месяцев текущего года мы поставили в Африку 13 млн тонн агропродукции», – сообщил Путин. При этом объем сельскохозяйственного импорта России из африканских стран составляет около 4 млрд долларов в год. По словам президента, это примерно 8% российских потребностей в импорте такой продукции, и данный показатель должен расти.

Еще одно перспективное направление – добыча и переработка полезных ископаемых. Россия заинтересована в развитии проектов, которые позволяют не ограничиваться вывозом сырья, а создавать производственные мощности непосредственно в африканских странах. Такой подход способствует появлению рабочих мест и расширению налоговой базы, а также дает государствам континента возможность получать большую часть добавленной стоимости от использования собственных природных ресурсов.

Существенную роль в сотрудничестве играет энергетика.

Среди крупных проектов – строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте и развитие малой гидроэнергетики в Конго. Москва также готова участвовать в модернизации действующих энергетических объектов и строительстве новых.

Как сообщил Путин, «РусГидро» готова помогать африканским партнерам в проектировании новых объектов и модернизации электростанций. «Наш общий интерес заключается в облегчении доступа африканцев к недорогим, устойчивым, экологичным источникам энергии, помощи в развитии внутренних рынков энергоресурсов в Африке, в том числе по направлениям, на которых Россия обладает уникальными технологиями. И такая работа уже ведется. Совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки», – рассказал президент.

Таким образом, экономическое партнерство охватывает не только поставки товаров, но и долгосрочные проекты в промышленности и энергетике. Для африканских государств они важны с точки зрения развития инфраструктуры и производственных возможностей, для России – как возможность расширять торговые связи и укреплять сотрудничество с одним из перспективных регионов мировой экономики.

Образование и подготовка кадров

С 2020 года число африканских студентов, обучающихся в России, увеличилось в полтора раза, а количество российских стипендий для граждан стран континента – почти втрое. Развивается и двусторонний сетевой университет, объединяющий более 70 учреждений из 17 африканских государств.

Кроме того, Россия содействует открытию филиалов российских вузов и расширяет возможности изучения русского языка. «В 29 странах Африки уже действуют 58 российских центров открытого образования, где ведется преподавание русского языка и базовых дисциплин», – отметил Владимир Путин.

Подготовка специалистов имеет значение не только для образовательных обменов. Она формирует кадровую основу для совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. В перспективе это позволяет африканским партнерам развивать собственные компетенции, а России – укреплять профессиональные и гуманитарные связи с государствами континента.

Безопасность и военно-техническое сотрудничество

Россия сотрудничает с африканскими государствами в подготовке военнослужащих и специалистов, а также в вопросах противодействия вооруженным группировкам. Российское военное присутствие на континенте, в том числе деятельность Африканского корпуса Минобороны РФ, развивается в рамках взаимодействия с партнерами, заинтересованными в укреплении собственных вооруженных сил.

Обучение местных военных ведется, в частности, в Центральноафриканской Республике, Мали, Нигере, Гвинее-Бисау и Экваториальной Гвинее. В отдельных странах российские специалисты также участвуют в операциях против экстремистских и джихадистских группировок.

При этом заинтересованность африканских государств в укреплении собственной субъектности предполагает развитие национальных возможностей в сфере безопасности.

Поэтому подготовка местных кадров и повышение самостоятельности вооруженных сил остаются важными элементами сотрудничества.

Африка также является крупным рынком вооружений, в том числе российских. Военно-техническое взаимодействие связано и с более широкими вопросами логистики и долгосрочного присутствия. В частности, обсуждаются перспективы создания российских военных и логистических объектов в регионе, включая возможное размещение инфраструктуры в Судане. Конкретные планы в этой сфере требуют отдельного рассмотрения с учетом позиции соответствующих государств и достигнутых договоренностей.

Партнерство с долгосрочными перспективами

Значение российско-африканского сотрудничества не ограничивается отдельными торговыми контрактами или инфраструктурными проектами. Оно развивается на фоне стремления государств континента укреплять политическую самостоятельность и расширять круг международных партнеров.

«В столицу России прибыли представители практически всего континента. Это колоссальный результат, позволяющий считать форум одним из инструментов объединения государств региона», – сказал Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. По его словам, Африка обладает значительным экономическим потенциалом, в том числе благодаря молодому и быстро растущему населению.

Россия, в свою очередь, может предложить партнерам широкий спектр направлений взаимодействия – от сельского хозяйства и атомной энергетики до высоких технологий и кибербезопасности.

«Отдельное направление связано с защитой информационного суверенитета молодых государств, которые не в силах сами сохранить свои большие данные. Здесь Москва противостоит неоколониальным подходам Запада», – отметил эксперт.

Соответственно, форум уже устоялся как принципиально важная площадка для диалога. «Гости смогли своими глазами увидеть, как наша страна развивается в условиях санкций, узнать о возможностях обучения в российских вузах, установить новые контакты и подписать соглашения. Владимир Путин благодаря своему авторитету объединяет страны Африки вокруг России, и у такого сотрудничества большое будущее», – заключил Козюлин.