Лихачев: Росатом надеется перейти к строительству новых АЭС в Иране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сейчас российские специалисты участвуют в строительстве второго и третьего блоков иранской атомной электростанции «Бушер», пишет РИА «Новости». «Малые – это отдельный проект. Мы подписали это соглашение относительно недавно, уже на фоне, так сказать, военных действий. И надеемся, что рано или поздно перейдем к реализации», – сообщил Лихачев журналистам на полях форума Россия – Африка.

Глава госкорпорации также напомнил о наличии подписанных договоренностей о сооружении в Иране с участием Москвы восьми новых блоков АЭС большой мощности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин сообщил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране, а Лихачев заявил о планах увеличить численность российских специалистов на АЭС «Бушер» до 700 человек.

В субботу посольство России в Тегеране опровергло информацию о начале эвакуации сотрудников с территории электростанции.