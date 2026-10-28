Системы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над семью регионами России

Tекст: Ольга Иванова

Дроны были перехвачены и уничтожены в течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО, сообщает Минобороны в «Макс». Уточняется, что аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Минобороны сообщили об уничтожении двух управляемых авиабомб и 645 беспилотников.

В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны перехватили 222 украинских дрона над рядом регионов и Черным морем.

В понедельник дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над пятью регионами России и акваторией Черного моря.