Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Системы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над семью регионами России
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами страны, сообщило Министерство обороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены в течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО, сообщает Минобороны в «Макс». Уточняется, что аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Минобороны сообщили об уничтожении двух управляемых авиабомб и 645 беспилотников.
В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны перехватили 222 украинских дрона над рядом регионов и Черным морем.
В понедельник дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над пятью регионами России и акваторией Черного моря.