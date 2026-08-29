Боец Медик сообщил об уничтожении спасающихся бегством солдат ВСУ в Анновке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отступающие подразделения противника подверглись массированным ударам при выходе из разрушенных опорных пунктов, передает РИА «Новости». Оператор беспилотника с позывным Медик из группировки «Центр» рассказал о деталях зачистки освобожденного села.

«Столкнулись с тем, что противник подготавливал эти укрепления, то есть они стоят до Анновки, в Анновке и за Анновкой. Они стоят там еще очень давно, с четырнадцатого года», – рассказал Медик.

По словам бойца, забетонированные позиции методично уничтожались российской артиллерией и ударными дронами. Выжившие украинские солдаты пытались спастись бегством, однако оперативно ликвидировались нашими силами. Оператор отметил отличную экипировку противника, наличие качественной брони и американских штурмовых винтовок.

Министерство обороны России двадцать пятого августа сообщило об успешном освобождении Анновки. Населенный пункт перешел под полный контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Анновка в ДНР.

Министерство обороны России назвало взятие этого села важным этапом перед штурмом Доброполья.

Всего за прошедшую неделю армия России взяла под контроль восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.