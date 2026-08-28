Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Киев остался без света после взрывов
В Киеве произошло частичное отключение электроэнергии, затронувшее левый берег города, на фоне звучащих сирен и сообщений о взрывах, сообщили украинские СМИ.
В Киеве фиксируется частичное отключение электроэнергии, передает ТАСС. В частности, без света осталась часть левого берега Киева.
Ранее в украинской столице 11 раз была объявлена воздушная тревога. Также поступали сообщения о взрывах в городе.
В настоящее время сирены звучат в ряде регионов страны. Воздушная тревога действует в том числе и в Киевской области.
В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв. Движение на Житомирской трассе перекрыли из-за полыхающих арсеналов с разлетающимися ракетами.