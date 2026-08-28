Киев остался без света после взрывов

Tекст: Вера Басилая

В Киеве фиксируется частичное отключение электроэнергии, передает ТАСС. В частности, без света осталась часть левого берега Киева.

Ранее в украинской столице 11 раз была объявлена воздушная тревога. Также поступали сообщения о взрывах в городе.

В настоящее время сирены звучат в ряде регионов страны. Воздушная тревога действует в том числе и в Киевской области.

В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв. Движение на Житомирской трассе перекрыли из-за полыхающих арсеналов с разлетающимися ракетами.