  • Новость часаПутин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
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    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
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    Путин призвал создать систему поддержки инноваций в России
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    28 августа 2026, 19:39 • Новости дня

    Путин ознакомился с новейшими разработками в области биоэлектронной медицины

    Путину показали уникальный обруч для определения способностей мозга

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в Нижнем Новгороде оценил инновационные технологии в сфере биоэлектронной медицины, позволяющие определять когнитивные способности и помогать в выборе профессии.

    Путин ознакомился с инновациями на выставке «Знай наших» в Нижнем Новгороде. Внимание президента привлекла продукция компании «Нейри», специализирующейся на создании нейроинтерфейсов для отслеживания и корректировки психофизиологического состояния, передает ТАСС.

    Генеральный директор предприятия Александр Панов представил уникальный обруч для нейропрофориентации. Устройство надевается на голову и в процессе решения тестовых заданий выявляет природные склонности человеческого мозга.

    «Такие разработки позволят человеку не страдать, занимаясь не своим делом», – отметил российский лидер.

    Руководитель компании добавил, что биоинженерные технологии применимы не только в медицине. Подобные системы могут использоваться в сельском хозяйстве, например, для стимуляции мозга молочных коров с целью решения проблем с аппетитом и повышения эффективности производства.

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Владимир Путин призвал сформировать в стране полноценную систему поддержки инновационных разработок и обеспечить устойчивый спрос на отечественную продукцию.

    Путин в Нижнем Новгороде заявил, что вся территория страны от Калининграда до Владивостока должна быть обеспечена отечественными технологическими решениями.

    28 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин прибыл в Нижний Новгород
    Путин прибыл в Нижний Новгород
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Российский лидер посетит выставку передовых проектов Агентства стратегических инициатив и выступит на пленарном заседании, передает РИА «Новости». Масштабное мероприятие проходит в городе 27 и 28 августа.

    Программа визита включает осмотр современных городских объектов и посещение местного автомобильного завода. Там президенту продемонстрируют процесс сборки новой модели Volga.

    Кроме того, рабочий график включает встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о рабочей поездке главы государства в Нижний Новгород.

    Накануне российский лидер направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив.

    В марте Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в Кремле.

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    28 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

    «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

    На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий», включив в него гражданские и военные компетенции, которые будут востребованы в будущем. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    По словам президента, новый документ должен учитывать изменения, которые будут происходить в профессиональной сфере в ближайшие десятилетия. Путин отметил, что знаком с планами по подготовке новой редакции атласа и назвал поставленную задачу амбициозной и новаторской., передает РИА «Новости».

    «Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед – заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно: подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская», – сказал президент.

    Первое издание подобного документа было представлено в феврале 2014 года. Инициаторами проекта тогда выступили Агентство стратегических инициатив и Московская школа управления Сколково.

    В пятницу Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Накануне глава государства направил приветственную телеграмму участникам этого мероприятия.

    Ранее российский лидер поручил правительству принять новые меры по повышению уровня трудоустройства выпускников учебных заведений.

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    28 августа 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    @ Mikhail Metzel/Kremlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория страны от Калининграда до Владивостока должна быть обеспечена отечественными технологическими решениями, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, президент подчеркнул важность создания долгосрочного спроса на российскую продукцию, передает РИА «Новости».

    «Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», – заявил глава государства. Он добавил, что необходимо выстроить полноценную систему поддержки инноваций.

    Кроме того, российский лидер отметил необходимость учитывать боевой опыт солдат и офицеров, полученный в ходе спецоперации. По его словам, эти знания должны применяться при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Также важно формировать для фронтовиков направления для будущего трудоустройства и самореализации в мирной жизни.

    Ранее глава государства призвал к самостоятельному производству критически важной продукции.

    Российский лидер заявил об огромной пользе навыков ветеранов спецоперации для отечественной промышленности.

    Президент потребовал оснащать армию умной техникой на базе исключительно российских решений.

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    27 августа 2026, 21:12 • Новости дня
    Путин внес кандидатуры на пост главы Северной Осетии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил парламенту Северной Осетии три кандидатуры на должность главы региона.

    В их числе оказался действующий руководитель республики Сергей Меняйло, передает ТАСС.

    «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин внес в парламент РСО-Алания три кандидатуры на пост главы республики», – говорится в сообщении Telegram-канала парламента.

    Помимо Меняйло, на высокий пост претендуют заместитель генерального директора компании «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат регионального парламента, директор Осетинского театра Чермен Дудати. Выборы руководителя региона пройдут 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Меняйло.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал эти переговоры заранее.

    Зимой глава государства заявил о высоком уровне безработицы в Северной Осетии.

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    27 августа 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин внес в парламент КЧР кандидатуры на пост главы республики

    Путин внес кандидатуры Темрезова, Чайки и Шнахова на пост главы КЧР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин направил на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии троих претендентов на высший региональный пост, включая действующего руководителя Рашида Темрезова.

    Путин предложил региональному парламенту кандидатуры для избрания на должность руководителя Карачаево-Черкесии, передает парламент КЧР в Мах. В список вошли три политических деятеля, выдвинутые различными партиями.

    Партия «Единая Россия» выдвинула действующего руководителя региона Рашида Темрезова. От ЛДПР представлен Александр Чайка, занимающий пост председателя парламентского комитета по регламенту и мандатным вопросам.

    Третьим кандидатом стал Крым Шнахов от партии «Справедливая Россия», который руководит комитетом по промышленности, транспорту и энергетике. Депутаты выберут нового главу республики в единый день голосования 20 сентября на очередном пленарном заседании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава государства напомнил об истечении полномочий высших должностных лиц Карачаево-Черкесии.

    Ранее Владимир Путин поручил руководителю региона Рашиду Темрезову привлекать ветеранов специальной военной операции в органы власти.

    В прошлом году российский лидер призвал активнее добиваться ликвидации второй смены в школах республики.

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    28 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал операторов беспилотников и специалистов по генетическому редактированию среди представителей профессий, которые сегодня влияют на конкурентоспособность государств.

    Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    «Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив. Еще в 2014 году вы представили Атлас новых профессий, в числе которых были и операторы дронов, и специалисты по генетическому редактированию», – отметил российский лидер.

    Он подчеркнул, что многие профессии, которые десять лет назад воспринимались как новые и перспективные, сегодня уже приобрели практическое значение и стали востребованными.

    «Сегодня эти и многие другие компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом», – заявил Путин.

    Ранее президент поручил подготовить новую редакцию атласа, которая должна учитывать не только гражданские, но и военные компетенции будущего. Путин назвал эту задачу амбициозной и новаторской.

    Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил о стремительном росте спроса на операторов беспилотных систем.

    Президент России призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.

    Глава государства назвал внедрение автономных беспилотных решений путем к укреплению глобальной конкурентоспособности страны.

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    28 августа 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин призвал создать систему поддержки инноваций в России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призвал сформировать в стране полноценную систему поддержки инновационных разработок и обеспечить устойчивый спрос на отечественную продукцию.

    Об этом глава государства заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости». По словам президента, необходимо создать условия, при которых российские граждане будут пользоваться отечественными технологическими решениями и гордиться ими. Путин подчеркнул, что речь идет в том числе о формировании долгосрочного спроса на продукцию российских компаний.

    «Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций. Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда была сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

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    28 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

    В Кремле анонсировали субботние переговоры лидеров России и Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшую субботу президент Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко, который накануне прибыл в российскую столицу.

    Президент России Владимир Путин в предстоящие выходные проведет официальную встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС. Известно, что глава соседней республики прибыл в Москву накануне запланированного мероприятия.

    Информацию о грядущих переговорах на высшем уровне официально подтвердили в Кремле. «Контакты с президентом запланированы на субботу», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с российским руководством.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке Москвы к этим переговорам.

    Накануне белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом.

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    28 августа 2026, 11:31 • Новости дня
    Песков опроверг информацию о новых контактах Путина и Трампа

    Песков заявил об отсутствии новых переговоров между Путиным и Трампом

    Tекст: Мария Иванова

    В Кремле опровергли информацию о недавних контактах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, уточнив, что речь идет о прежних беседах политиков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Американский политик ранее упомянул о «хорошем разговоре» с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Никаких новых переговоров с Вашингтоном на уровне глав не было. Речь идет о прежних контактах», – заявил Песков в ответ на вопрос журналиста Life Александра Юнашева.

    До этого Трамп сообщил прессе, что Россия не намерена нападать на государства Североатлантического альянса. При этом президент США сослался на свои успешные переговоры с Путиным в прошлом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пресс-секретарь президента России опроверг информацию о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом.

    За несколько дней до этого представитель Кремля заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    В июне Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов прямой коммуникации глав государств.

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    28 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Уникальные рукописи найдены в ходе реставрации усадьбы Останкино

    Собянин: Уникальные рукописи найдены в ходе реставрации усадьбы Останкино

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе реставрационных работ во дворце-театре усадьбы Останкино специалисты обнаружили ценные рукописные документы, проливающие свет на ранний этап строительства исторического здания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Во время реставрации усадьбы Останкино в интерьерах Картинной галереи дворца-театра были обнаружены уникальные рукописные документы конца XVIII века, сообщил Собянин в канале в Max.

    Найденные бумаги датируются 1793-1798 годами и относятся к начальному этапу строительства исторического здания. В этот период работы возглавлял главный архитектор – крепостной Павел Аргунов, а также его отец, художник Иван Аргунов, и крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

    Среди обнаруженных материалов оказались деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В документах упоминаются многие мастера, создававшие один из самых красивых дворцов Москвы, включая каменщиков, штукатуров, столяров и оконнишников.

    В настоящее время находки переданы реставратору графики, который приведет их в порядок и подготовит для будущей экспозиции.

    Реставрация усадьбы Останкино является одним из самых масштабных проектов столицы. Ранее в Египетском павильоне, работы над которым уже завершены, был найден театральный шлем конца XVIII века.

    В ближайшее время планируется закончить реставрацию Итальянского павильона в западной части здания.

    После завершения всех работ Дворец-театр вновь откроется для посетителей, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в соборе Петра и Павла в Петергофе обнаружили послание реставратора прошлого века.

    Столичные археологи раскопали две уникальные монеты второй половины XVII века в Китайгородском проезде.

    Российские ученые нашли редчайшую гробницу X века в Суздальском Ополье.

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    28 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Песков сообщил о насыщенной программе Путина на саммите ШОС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет много важных двусторонних контактов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, передает РИА «Новости». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В Бишкеке будет очень насыщенная программа, крупные международные контакты, и также будет насыщенной с точки зрения двусторонних контактов», – рассказал представитель Кремля журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что российский лидер планирует принять участие в саммите ШОС в Киргизии. Мероприятие пройдет в Бишкеке 30-31 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает провести переговоры с российским лидером во время этого мероприятия.

    Ранее глава государства назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества Москвы и Бишкека.

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    28 августа 2026, 17:57 • Новости дня
    Путин заявил о важности инновационных проектов для долгосрочного развития России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, заявил, что смелые отечественные проекты и инновационные разработки способны определить направление развития страны на десятилетия вперед.

    «Вот сейчас коллеги рассказывали на выставке о своих достижениях и как раз и говорили именно о своем, о новаторском, о том, чего и пока у наших конкурентов нет. И вот сегодня вновь здесь, на Стрелке, на пересечении Оки и Волги, обсуждаются смелые проекты, влияющие на развитие России на десятилетия вперед», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В пятницу российский лидер прибыл в этот город для участия в масштабном мероприятии.

    Накануне Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив.

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    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 13:36 • Новости дня
    Песков сообщил о поездке Путина в Нижний Новгород

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В пятницу президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижний Новгород, где выступит на форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Глава государства также осмотрит выставку проекта «Знай наших» и ознакомится с производством новых автомобилей Volga, передает РИА «Новости».

    «Сегодня рабочая поездка в Нижний Новгород. Главная цель – это общение по линии АСИ, Агентства стратегических инициатив. Путин выступит перед участниками мероприятия. Как всегда, пообсуждают тему АСИ», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что российский лидер был инициатором создания агентства и уделяет ему много времени.

    В рамках поездки президент пообщается с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и проведет непубличную встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

    Кроме того, Путин посетит новые объекты инфраструктуры и автомобильное производство на бывшем заводе Volkswagen, где 19 июня этого года стартовали официальные продажи автомобилей Volga.

    Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит с 2020 года по поручению президента. Организаторами выступают АСИ и фонд «Росконгресс», а соорганизаторами – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. Мероприятие проводится 27-28 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив в Нижнем Новгороде.

    В июне первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал новый кроссовер возрожденного бренда Volga.

    В прошлом году глава государства поручил председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову поддерживать уникальные отечественные технологические проекты.

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      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за три месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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