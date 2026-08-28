МЧС: Спасатели нашли тело унесенной течением горной реки туристки в Сочи

Tекст: Валерия Городецкая

Погибшую извлекли на берег, транспортировали на носилках к началу туристического маршрута и передали сотрудникам следственных органов, сообщается в канале ЮРПСО МЧС России в Max.

По информации из канала МЧС России в Max, трагедия произошла 27 августа, когда компания молодых людей отдыхала у пересохшей купели. Из-за внезапного дождя уровень воды резко поднялся, и отдыхающих унесло бурным потоком в русло реки. Очевидцы смогли добраться до ближайшего ресторана и вызвать помощь, однако их спутница пропала из виду.

Поисково-спасательные работы начались незамедлительно, но были приостановлены ночью. Утром следующего дня поиски возобновились с привлечением 14 специалистов и четырех единиц техники. Спасатели обследовали акваторию Черного моря от устья реки Агуры до морского порта Сочи с помощью катера, а также вели поиск пешим порядком вдоль русла.

В конце июля течение горной реки Псезуапсе в Сочи смыло двух туристов в Черное море.

Несколькими днями ранее в Забайкальском крае спасатели извлекли из реки Чары тело погибшей в ДТП несовершеннолетней девушки.

В начале августа в Бурятии течение реки Хилок унесло купающегося семнадцатилетнего подростка.