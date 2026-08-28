Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным
Президент Владимир Путин в пятницу провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным во время рабочей поездки в регион.
Путин прибыл в Нижний Новгород в пятницу. В рамках поездки президент принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и выступил на его пленарном заседании, передает РИА «Новости». После участия в форуме глава государства провел встречу с Никитиным.
В программу визита президента также включен осмотр новых городских объектов. Кроме того, Путин должен ознакомиться с производством нового автомобиля Volga.
Ранее Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени».
Путин в Нижнем Новгороде заявил, что вся территория страны от Калининграда до Владивостока должна быть обеспечена отечественными технологическими решениями.