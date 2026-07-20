ФИФА назвала место сборной России в обновленном мировом рейтинге

Сборная России сохранила 35-е место в обновленном мировом футбольном рейтинге

Tекст: Мария Иванова

Российская футбольная сборная имеет в активе 1529,60 балла, передает РИА «Новости».

Лидерство в списке захватила Испания, набравшая 1995,88 очка после недавней победы на мировом первенстве. В финале турнира испанские игроки одолели аргентинцев, которые теперь опустились на вторую позицию – 1970,37 балла.

Третью строчку сохранили за собой французы, набравшие 1948,97 очка. Четвертыми остались англичане (1922,83 балла), завоевавшие бронзу на чемпионате в США, Канаде и Мексике.

При этом первая десятка лишилась сборной Германии после ее поражения от Парагвая.

Отечественные футболисты пропустили чемпионат мира. В ходе последней международной паузы подопечные Валерия Карпина уступили на выезде Египту, но дома уверенно обыграли Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. В обоих победных матчах хозяева забили по три безответных мяча.

Решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года отечественные клубы и сборные бессрочно отстранены от международных турниров из-за событий на Украине. Следующее обновление мирового рейтинга запланировано на 7 октября.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола не планирует возвращать российские команды на международные турниры.

В июне национальная сборная поднялась на 35-ю строчку в мировом рейтинге. Перед этим подопечные Валерия Карпина разгромили команду Буркина-Фасо в товарищеском матче.