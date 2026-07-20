В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.3 комментария
ФИФА назвала место сборной России в обновленном мировом рейтинге
Сборная России сохранила 35-е место в обновленном мировом футбольном рейтинге
Российские футболисты остались на 35-й строчке в свежем списке лучших команд планеты, лидерство в котором захватили новые чемпионы мира испанцы.
Российская футбольная сборная имеет в активе 1529,60 балла, передает РИА «Новости».
Лидерство в списке захватила Испания, набравшая 1995,88 очка после недавней победы на мировом первенстве. В финале турнира испанские игроки одолели аргентинцев, которые теперь опустились на вторую позицию – 1970,37 балла.
Третью строчку сохранили за собой французы, набравшие 1948,97 очка. Четвертыми остались англичане (1922,83 балла), завоевавшие бронзу на чемпионате в США, Канаде и Мексике.
При этом первая десятка лишилась сборной Германии после ее поражения от Парагвая.
Отечественные футболисты пропустили чемпионат мира. В ходе последней международной паузы подопечные Валерия Карпина уступили на выезде Египту, но дома уверенно обыграли Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. В обоих победных матчах хозяева забили по три безответных мяча.
Решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года отечественные клубы и сборные бессрочно отстранены от международных турниров из-за событий на Украине. Следующее обновление мирового рейтинга запланировано на 7 октября.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола не планирует возвращать российские команды на международные турниры.
В июне национальная сборная поднялась на 35-ю строчку в мировом рейтинге. Перед этим подопечные Валерия Карпина разгромили команду Буркина-Фасо в товарищеском матче.