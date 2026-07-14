FairSquare обвинила Инфантино в уступках политическому давлению США

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правозащитники подозревают президента Инфантино в нарушении принципов независимости, передает ТАСС со ссылкой на портал City AM. Поводом для разбирательства стало решение спортивного функционера в пользу игрока национальной команды США.

В документе на десять страниц указано на внешнее вмешательство в работу ассоциации. «Имеются веские доказательства того, что решение было принято под политическим давлением, оказанным президентом США [Дональдом Трампом] на Инфантино», – гласит текст обращения.

Авторы жалобы подчеркивают несоблюдение клятвы, произнесенной главой ФИФА в 2020 году в Лозанне. Тогда руководитель публично обещал действовать без оглядки на любые коммерческие или политические интересы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп лично обратился к Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогана. Позже американский лидер опроверг факт давления на руководителя ФИФА.

Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично приостановил действие наказания американского нападающего.