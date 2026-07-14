Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
FairSquare обвинила Инфантино в уступках политическому давлению США
Некоммерческая организация FairSquare направила официальную претензию в Международный олимпийский комитет из-за отмены дисквалификации нападающего американской сборной Фоларина Балогана, структура пожаловалась на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Правозащитники подозревают президента Инфантино в нарушении принципов независимости, передает ТАСС со ссылкой на портал City AM. Поводом для разбирательства стало решение спортивного функционера в пользу игрока национальной команды США.
В документе на десять страниц указано на внешнее вмешательство в работу ассоциации. «Имеются веские доказательства того, что решение было принято под политическим давлением, оказанным президентом США [Дональдом Трампом] на Инфантино», – гласит текст обращения.
Авторы жалобы подчеркивают несоблюдение клятвы, произнесенной главой ФИФА в 2020 году в Лозанне. Тогда руководитель публично обещал действовать без оглядки на любые коммерческие или политические интересы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп лично обратился к Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогана. Позже американский лидер опроверг факт давления на руководителя ФИФА.
Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично приостановил действие наказания американского нападающего.