Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Росавиация временно закрыла аэропорт Сочи для полетов
Главный курортный авиаузел приостановил обслуживание прибывающих и вылетающих рейсов ради обеспечения безопасности пассажиров.
Воздушная гавань временно прекратила работу с прибывающими и вылетающими бортами, передает ТАСС. Соответствующие меры ввели представители Росавиации.
«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – указано в официальном заявлении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне воздушная гавань Сочи приостановила обслуживание прилетающих и вылетающих рейсов.
Десятого июля сочинский аэропорт временно прекратил прием пассажирских лайнеров.
В конце июня Росавиация уже вводила аналогичные ограничения ради безопасности пассажиров.