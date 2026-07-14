При столкновении гидроцикла с пирсом в Татарстане пострадали двое детей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственные органы Татарстана завели уголовное дело на водителя гидроцикла, который буксировал водный аттракцион и допустил столкновение с понтонным пирсом. В результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, уточнили в СУ СК РФ по региону.

«В отношении 57-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в акватории реки Карамалка Камско-Устьинского района. Мужчина буксировал аттракцион, где находились его знакомый и трое детей, но потерял управление и врезался в пирс. Двое малолетних получили травмы различной степени тяжести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в Татарстане девушка на гидроцикле протаранила сапборд с тремя отдыхающими.

В мае на реке Кама в Чистополе маломерное судно врезалось в пирс. Ранее в Приморье суд арестовал водителя гидроцикла за наезд на двоих детей.