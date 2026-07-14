Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Покупать бензин на Петербургской бирже разрешили только конечным потребителям
С 21 июля приобретать автомобильное топливо на Петербургской бирже смогут исключительно конечные потребители и участники торгов для личного пользования, сообщила сама торговая площадка.
Новые правила торгов автомобильным топливом вступают в силу на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, передает ТАСС. Третьи лица смогут приобретать бензин только через членов секции «Нефтепродукты», действующих в интересах иных лиц.
Покупателям придется указывать конечного потребителя в качестве грузополучателя при поставках на условии «франко-вагон станция отправления». Кроме того, потребуется предоставить официальное заверение об использовании топлива по назначению. Нарушителям новых правил грозит приостановка участия в торгах или полное прекращение допуска.
В пресс-службе площадки пояснили, что меры направлены на повышение прозрачности цепочек поставок. К конечным потребителям относят компании, покупающие топливо для собственных нужд, переработки или последующей реализации через свои сети АЗС. Дополнительные требования призваны обеспечить недискриминационный доступ к биржевым нефтепродуктам.
Глава Роснефти Игорь Сечин предложил временно приостановить нормативы биржевых продаж из-за большого количества перепродавцов. Вице-премьер Александр Новак поручил создать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке.