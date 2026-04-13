Песков заявил о заинтересованности России в добрых отношениях с Европой

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что Москва открыта к диалогу, однако пока не видит взаимности со стороны европейских государств.

«Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу», – цитирует Пескова ТАСС.

Прокомментировав итоги парламентских выборов в Венгрии, Песков отметил, что Кремлю необходимо «набраться терпения и посмотреть», какими будут действия нового руководства Венгрии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и объявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

После победы на выборах он пообещал «вернуть Венгрию в европейское сообщество» и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

Петер Мадьяр также заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным являются неизбежными.