Автопроизводители рассказали о главных автомобильных премьерах на ПМЭФ-2026

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественные автопроизводители анонсировали премьеры новых машин на ПМЭФ-2026, передает РИА «Новости». Бренд премиальных автомобилей Aurus планирует впервые показать широкой публике две обновленные модели: Aurus Senat и Senat Long.

«Облик обновленного Aurus Senat Россия и весь мир увидели в 2024 году – во время инаугурации президента России В.В. Путина. На ПМЭФ-2026 состоится официальная презентация серийной модели в новом облике», – рассказали в пресс-службе марки. Представители компании добавили, что модификация Aurus Senat Long ранее была скрыта от глаз широкой публики, и ее показ на форуме станет первым знакомством с обширной аудиторией.

«АГР Холдинг» представит новинку Jeland J6, производство которой развернут на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Также компания покажет двигатель, выпускаемый совместно с китайской Defetoo на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге с конца апреля. Бренд Volga продемонстрирует флагманский кроссовер К50, продажи которого стартуют в России в июне этого года.

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» привезет сразу несколько машин. Посетители увидят один из первых автомобилей ВАЗ-2101, выпущенных в Тольятти в 1970 году. Концерн вновь покажет кроссовер Lada Azimut, производство которого ожидается в сентябре. В «нулевой день» форума, третьего июня, раскроют детали обновленной Niva Legend.

Бренд Lada также представят гоночные Iskra Cup и Vesta TCR. На стенде Петербурга покажут специальную версию Iskra, дизайн которой посвящен операции по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад.

