Глава Совбеза Шойгу: НАТО хочет включить Молдавию в военную инфраструктуру

Tекст: Вера Басилая

НАТО намерено интегрировать Молдавию в свою военную инфраструктуру, но без предоставления формального членства или гарантий безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА «Новости».

По его мнению, западные структуры пытаются изменить преобладающее среди граждан Молдавии негативное отношение к сближению с альянсом посредством масштабной информационно-пропагандистской кампании.

Шойгу отметил, что эта кампания направлена на формирование в обществе поддержки отказа от нейтралитета и присоединения к НАТО, якобы для укрепления национальной безопасности и сохранения территориальной целостности. На самом деле, как подчеркнул секретарь Совбеза России, речь идет о поэтапном втягивании страны в совместную военную деятельность с альянсом.

Он также указал, что Молдавию готовят к роли части военной инфраструктуры НАТО, но при этом не предусматривается ни официальный статус члена альянса, ни предоставление каких-либо гарантий безопасности.

В Молдавии с 2021 года работает правительство, сформированное партией «Действие и солидарность», основанной действующим президентом Майей Санду. Очередные парламентские выборы в стране назначены на 28 сентября 2024 года.

Ранее Шойгу заявил о готовности России признать любой выбор граждан Молдавии. Также Шойгу заявил, что власти Молдавии усилили борьбу с инакомыслием, используя европейские спецслужбы и западное финансирование.

Общественник Игорь Тулянцев отметил, что Майя Санду уничтожает и банкротит Молдавию.

