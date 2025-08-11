Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.6 комментариев
Шойгу заявил о планах НАТО включить Молдавию в военную инфраструктуру
НАТО готовится сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но не предусматривает для нее формального членства или гарантий безопасности, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
НАТО намерено интегрировать Молдавию в свою военную инфраструктуру, но без предоставления формального членства или гарантий безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА «Новости».
По его мнению, западные структуры пытаются изменить преобладающее среди граждан Молдавии негативное отношение к сближению с альянсом посредством масштабной информационно-пропагандистской кампании.
Шойгу отметил, что эта кампания направлена на формирование в обществе поддержки отказа от нейтралитета и присоединения к НАТО, якобы для укрепления национальной безопасности и сохранения территориальной целостности. На самом деле, как подчеркнул секретарь Совбеза России, речь идет о поэтапном втягивании страны в совместную военную деятельность с альянсом.
Он также указал, что Молдавию готовят к роли части военной инфраструктуры НАТО, но при этом не предусматривается ни официальный статус члена альянса, ни предоставление каких-либо гарантий безопасности.
В Молдавии с 2021 года работает правительство, сформированное партией «Действие и солидарность», основанной действующим президентом Майей Санду. Очередные парламентские выборы в стране назначены на 28 сентября 2024 года.
Ранее Шойгу заявил о готовности России признать любой выбор граждан Молдавии. Также Шойгу заявил, что власти Молдавии усилили борьбу с инакомыслием, используя европейские спецслужбы и западное финансирование.
Общественник Игорь Тулянцев отметил, что Майя Санду уничтожает и банкротит Молдавию.