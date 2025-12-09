Мишустин объявил о старте нового режима для бизнеса ДФО в 2027 году

Мишустин объявил о старте преференциального режима для бизнеса в ДФО в 2027 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Единый преференциальный режим для бизнеса начнет действовать на Дальнем Востоке с 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что нормативная база для создания международных территорий опережающего развития будет готова к 1 января 2026 года, и с этого момента начнется формирование новых площадок. Мишустин отметил, что инициативу прорабатывает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Премьер-министр также рассказал, что в регионе уже создана современная ресурсно-индустриальная база, и теперь в фокусе экономического развития – раскрытие потенциала всех субъектов Дальнего Востока. В частности, значительные перспективы открываются в туризме, сельском хозяйстве, зеленой энергетике, креативных индустриях и других сферах.

Кроме того, Минфин расширил условия льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», распространив ее на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. Также для таких семей отменили возрастное ограничение.

До этого глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал о планах распространить программу дальневосточной ипотеки на вторичное жилье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил рост числа жителей в регионах Дальнего Востока благодаря инфраструктурным и ипотечным мерам.