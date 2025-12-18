ВТБ сообщил о росте случаев передачи денег мошенникам наличными

ВТБ: Почти в половине случаев жертвы мошенников сами отдают деньги

Tекст: Мария Иванова

Почти в половине случаев мошенничества россияне сами передают наличные деньги злоумышленникам, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, мошенники вынуждают жертв срочно снимать средства, создавая у них ощущение критической угрозы для сохранности счетов. Чаще всего обманщики представляются сотрудниками банковских служб безопасности или правоохранительных органов.

Жертв убеждают снять наличные якобы для защиты или временного хранения, после чего просят передать средства курьеру или оставить их в специально оговоренном месте – например, в почтовом ящике. Такой способ позволяет преступникам быстрее получить деньги, минуя банковские системы контроля.

«Повышение эффективности банковских систем фрод-мониторинга, которые стали успешнее выявлять подозрительные переводы, привело к тому, что мошенники массово переключились на схемы с наличными. Этот канал стал для них предпочтительнее, потому что такие операции сложнее распознать. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке», – заявил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

В банке советуют немедленно прекращать разговор, если собеседник предлагает защитить средства с помощью передачи их «курьеру» или размещения в «тайнике». Для проверки информации рекомендуется самостоятельно перезванивать в контакт-центр банка по номеру, указанному на обороте карты или на официальном сайте.

Специалисты МВД рекомендовали в случае мошенничества по телефону немедленно прекратить общение, заблокировать подозрительный номер, связаться с банком и предупредить близких о возможных рисках.

В МВД рассказали, что мошенники используют курьеров с фальшивыми документами ФСБ.