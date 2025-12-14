Любая власть Британии будет русофобской

Игорь Караулов
Декабристам не хватило компетентности
Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.
Владимир Можегов
Почему Пушкин не стал декабристом
Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.
Геворг Мирзаян
США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»
Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».