    10 февраля 2026, 17:25 • Справки

    ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

    ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году

    В большинстве регионов России выпускники девятых классов сдают четыре экзамена: два обязательных и два по выбору.

    Обязательные предметы – русский язык и математика. Без успешной сдачи этих дисциплин получить аттестат невозможно.

    Предметы по выбору:

    ·      обществознание;

    ·      физика;

    ·      биология;

    ·      география;

    ·      литература;

    ·      химия;

    ·      информатика;

    ·      история;

    ·      иностранные языки.

    Заявление о выборе предметов подается до 1 марта через образовательную организацию. Изменить состав предметов после указанного срока можно только по уважительным причинам с документальным подтверждением. Решение принимает Государственная экзаменационная комиссия.

    Эксперимент с двумя предметами

    В 2025–2026 учебном году в Москве, Санкт–Петербурге и Липецкой области проводится эксперимент: выпускники девятых классов, поступающие в колледжи и техникумы, сдают только русский язык и математику.

    Нововведение направлено на снижение экзаменационной нагрузки и поддержку раннего профессионального выбора. В декабре 2025 года было объявлено о подключении к эксперименту еще девяти регионов.

    Расписание ОГЭ в 2026 году

    Основной период проведения экзаменов – с 2 по 19 июня. Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

    Основной период:

    ·      2 июня – математика;

    ·      5 июня – предметы по выбору (биология, география, иностранные языки (письменно), информатика, литература, обществознание, физика, химия, история);

    ·      6 июня – информатика и иностранный язык (устная часть);

    ·      9 июня – русский язык;

    ·      16 июня – предметы по выбору;

    ·      19 июня – предметы по выбору.

    Досрочный период (21 апреля – 18 мая) предназначен для выпускников, которые по уважительным причинам не могут сдавать экзамены в основные сроки.

    Досрочный период:

    ·      21 апреля – математика;

    ·      24 апреля – русский язык;

    ·      28 апреля – литература, информатика, обществознание, химия;

    ·      6 мая – биология, география, иностранные языки, история, физика.

    Резервные дни и пересдача

    Выпускники, не сдавшие один или два экзамена в основной период, могут пересдать их в резервные дни:

    ·      29 июня – математика;

    ·      2 июля – русский язык;

    ·      3 и 6 июля – остальные предметы.

    Дополнительный период в сентябре предназначен для выпускников, не набравших минимальных баллов по трем и более предметам, а также для тех, чьи результаты были аннулированы:

    ·      3 сентября – математика;

    ·      7 сентября – русский язык;

    ·      10 сентября – история, биология, физика, география;

    ·      14 сентября – литература, обществознание, иностранные языки, химия, информатика.

    Изменения в ОГЭ 2026 по предметам

    Федеральный институт педагогических измерений внёс изменения в контрольно-измерительные материалы по четырем предметам.

    Русский язык. Изменения коснулись заданий 13.1–13.3 (сочинение–рассуждение). Все три задания приведены к единому формату с одинаковой формулировкой и едиными критериями оценивания. По критерию «Логичность речи» допускается две логические ошибки вместо одной. Убран особый подход к работам объемом 100–139 слов. Минимальный объем изложения и сочинения – 70 слов каждое. При меньшем объеме работа получает 0 баллов по критериям грамотности. Максимальный балл остался прежним – 37.

    Литература. Изменена система оценивания. Максимальный балл увеличен с 42 до 45. За задания 1.1/1.2 максимум пять баллов вместо четырех. За задание 4 (сопоставление произведений) – семь баллов вместо восьми. За сочинение (задание 5) – 17 баллов вместо 16. Введен новый критерий «Фактологическая точность сочинения» (два балла).

    Информатика. Задания не изменились. Скорректированы форматы файлов – работа ведется только на отечественном программном обеспечении. Текстовые документы принимаются в формате .odt, презентации – .odp, электронные таблицы – .ods. На экзамене используются LibreOffice или OpenOffice.

    География. Изменен порядок заданий: бывшее задание 30 стало заданием 21.

    По остальным предметам (математика, биология, физика, химия, история, обществознание, иностранные языки) содержание КИМ осталось без изменений.

    Продолжительность экзаменов

    Время на выполнение работы зависит от предмета:

    ·      3 часа 55 минут – русский язык, математика, литература;

    ·      3 часа – история, обществознание, физика, химия;

    ·      2 часа 30 минут – биология, география, информатика;

    ·      2 часа – иностранный язык (письменная часть);

    ·      15 минут – иностранный язык (устная часть).

    Что можно брать на экзамен

    Обязательно: паспорт, черная гелевая или капиллярная ручка.

    Дополнительно разрешены:

    ·      русский язык – орфографический словарь (выдается с КИМ);

    ·      математика – линейка, справочные материалы с формулами (выдаются с КИМ);

    ·      химия – калькулятор, периодическая таблица Менделеева, таблица растворимости, ряд напряжений металлов, лабораторное оборудование;

    ·      география – линейка, калькулятор, атласы для 7–9-х классов;

    ·      биология – калькулятор, линейка.

    КИМ ОГЭ – контрольно-измерительные материалы основного государственного экзамена.

    Минимальные баллы для аттестата

    Согласно письму Рособрнадзора от 13 марта 2025 года, минимальные баллы для положительной оценки устанавливаются на уровне субъектов России с учетом рекомендаций ведомства.

    Рекомендованные минимальные баллы:

    ·      русский язык – 15 из 37;

    ·      математика – 8 из 31 (из них минимум два – за геометрию);

    ·      физика – 10 из 39;

    ·      обществознание – 14 из 37;

    ·      литература – 16 из 45;

    ·      химия – 10 из 38;

    ·      информатика – 5 из 21;

    ·      география – 12 из 31;

    ·      биология – 13 из 47;

    ·      история – 11 из 37;

    ·      иностранный язык – 29 из 68.

    По математике из восьми минимальных баллов не менее двух должны быть получены за задания по геометрии (задания 15–19, 23–25).

    Оценка в аттестате рассчитывается как среднее арифметическое годовой отметки и результата ОГЭ с округлением в пользу учащегося.

    Последствия несдачи ОГЭ

    При неудовлетворительном результате по одному или двум предметам допускается пересдача в резервные дни июня–июля или в сентябре.

    При несдаче трех и более предметов пересдача возможна только через год. Вместо аттестата выпускник получает справку о прохождении учебной программы, которая не дает права на поступление в колледж или десятый класс.

    Где узнать результаты

    Результаты публикуются в течение 10 рабочих дней после экзамена. Способы получения информации:

    ·      в школе через классного руководителя;

    ·      на портале госуслуг в разделе «Образование»;

    ·      в системе ФИС ОГЭ по коду регистрации.

    Апелляция подается в течение двух рабочих дней после объявления результатов через школу в конфликтную комиссию региона. По итогам рассмотрения баллы могут быть как увеличены, так и снижены.

    ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

