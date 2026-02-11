  • Новость часаПосол России назвал позицию Японии гротескной
    11 февраля 2026, 03:16 • Новости дня

    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Минфин США опубликовал лицензию, которая разрешает операции с нефтью из Венесуэлы, но запрещает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

    Лицензия позволяет операции по «экспорту, реэкспорту, продаже, перепродаже, поставке, хранению, маркетингу, покупке, доставке или транспортировке нефти», передает ТАСС.

    Однако документ «не разрешает любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба». Также ограничения касаются организаций, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются гражданами этих стран, или являются их совместными предприятиями.

    Министерство финансов США во вторник также опубликовало лицензию, которая временно выводит из-под американских санкций операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа.

    Кроме того, Минфин США выпустил еще одну лицензию, позволяющую временно проводить операции, необходимые для работы портов и аэропортов Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OFAC заявило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанных с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    10 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не стоит впадать в восторженное восприятие от действий президента США Дональда Трампа в отношении Европы и Владимира Зеленского.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ предостерег от излишнего энтузиазма по поводу давления президента США Дональда Трампа на Европу и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – подчеркнул министр.

    Лавров отметил, что хотя подобные действия Трампа могут восприниматься положительно с точки зрения поиска мира на Украине, пока ситуация далека от разрешения. Министр напомнил, что переговоры по урегулированию продолжаются и недавно прошел второй раунд в Абу-Даби.

    Он добавил, что впереди еще длинный путь для достижения прогресса, и призвал сохранять сдержанность в оценках происходящего.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине.

    Лавров также отметил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине на встрече в Анкоридже.

    Глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    10 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью НТВ заявил, что инициатива главы государства о продлении моратория на увеличение потолков вооружений, озвученная в сентябре 2025 года, не встретила реакции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «А ответа и не будет больше», – подчеркнул министр, добавив, что Москва публично озвучивала отсутствие отклика. По его словам, Россия не драматизирует истечение срока ДСНВ, поскольку документ фактически не действовал последние три года. «Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился», – сказал Лавров.

    Глава МИД России заверил, что российские вооруженные силы полностью обеспечивают безопасность страны. «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность», – заявил Лавров. Он отметил, что любые попытки агрессии против России встретят «абсолютно неприемлемый для противников ответ», что соответствует принципам ядерного сдерживания.

    Ранее Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.

    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    10 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Лавров заявил о невиданных масштабах злоупотребления долларом

    Лавров заявил о беспрецедентном злоупотреблении долларом со стороны США

    Лавров заявил о невиданных масштабах злоупотребления долларом
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах, передает ТАСС.

    По его словам, этот процесс сопровождается отсутствием стеснения со стороны Соединенных Штатов, которые открыто используют свое преимущество.

    Лавров подчеркнул, что подход России к этим вопросам определен президентом Владимиром Путиным и основывается на национальных интересах. Министр отметил, что Россия не приемлет методов торговых, экономических и валютных войн.

    Ранее Лавров заявил, что власти США при Джо Байдене превратили доллар в инструмент давления и политического шантажа.

    10 февраля 2026, 06:17 • Новости дня
    США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до исторического максимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские компании за 11 месяцев 2025 года увеличили поставки сжиженного природного газа на европейский рынок до максимального объема за всю историю поставок в современное время.

    За 11 месяцев США поставила в Евросоюз СПГ на 23,2 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.

    Годом ранее этот показатель составлял лишь 10,9 млрд евро. Таким образом, доходы экспортеров выросли вдвое.

    Согласно проведенным подсчетам, эта сумма стала максимальной с 1992 года. Более ранней статистики профильное ведомство не предоставляет.

    Крупнейшим покупателем среди европейских государств оказались Нидерланды, они ввезли топлива на 5,6 млрд долларов. Также в тройку лидеров вошли Франция и Германия с показателями 3,8 млрд и 3,3 млрд долларов соответственно. Замыкают пятерку Италия и Испания.

    До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в Евросоюз в январе достигли исторического максимума. Объем импорта российского СПГ достиг 2,276 млрд кубометров, что немного превысило показатель декабря 2025 года.

    10 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Лавров заявил о длительном пути к миру на Украине

    Лавров заявил о сохраняющейся большой дистанции к миру на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине, до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, однако дистанция до достижения мира остается значительной, передает ТАСС.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что нельзя впадать в чрезмерный оптимизм относительно действий президента США Дональда Трампа, несмотря на его давление на европейских лидеров и Владимира Зеленского.

    «Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – заявил Лавров. По словам главы МИД, второй раунд переговоров прошел в Абу-Даби, но впереди остается большая дистанция.

    Лавров также затронул тему ядерной энергетики, заявив, что ведущие позиции России в этой сфере вызывают недовольство у США, которые стремятся изменить ситуацию в свою пользу. Он добавил, что американские власти оказывают давление на страны-партнеры России, вынуждая их переходить на американские стандарты в энергетике, а также используют санкции и тарифы для влияния на экономические решения.

    Глава МИД подчеркнул, что Россия не приемлет методы торговых, экономических и валютных войн, указывая на злоупотребление долларом в международных расчетах. Лавров также отметил, что министр финансов США Скотт Бессент активно применяет санкционные меры, в частности, в отношении Ирана, что, по его словам, спровоцировало массовые протесты и жертвы среди гражданского населения.

    Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

    Глава МИД России Лавров также предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине согласно договоренностям в Анкоридже.

    Министр отметил, что Москва не видит перспектив для экономических отношений между Россией и США.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    10 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы и Зеленского запутать переговорщиков из США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США для достижения собственных целей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Власти европейских стран и Владимир Зеленский пытаются сбить с толку американских переговорщиков, используя оппозицию внутри США, передает ТАСС.

    «К сожалению, время идет. За это время Европа, Владимир Зеленский пытаются «сбить с панталыку«, если сказать по-русски, переговорщиков Соединенных Штатов, используют и оппозицию внутри самих США. Там немало русофобов, которые считают, что нельзя оставлять Украину, а надо, наоборот, ее всячески науськивать на нашу страну, вооружать и так далее», – сказал он.

    Лавров также назвал огромным шагом признание президентом США Дональдом Трампом интересов России в вопросе нерасширения НАТО. Он заявил: «Больше никто из западных деятелей такого не произнес, а он это неоднократно подтверждал». Министр отметил, что такая позиция Трампа отличает его от других западных политиков, которые не готовы открыто обсуждать этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.

    Сергей Лавров также отмечал, что не стоит впадать в восторженное восприятие действий президента США Дональда Трампа по отношению к Европе и Владимиру Зеленскому

    В Кремле выразили надежду на скорое возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине, однако точные даты нового раунда пока не определены.

    10 февраля 2026, 06:38 • Новости дня
    Небензя заверил в соблюдении обязательств по ДСНВ даже без договора

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не получила от Вашингтона окончательной и четко сформулированной реакции на предложение президента России Владимира Путина о сохранении статус-кво и уже не связана обязательствами по ДСНВ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Поэтому теперь мы исходим из того, что обе стороны не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора. Однако наша страна в любом случае будет действовать ответственно и взвешенно, с опорой на анализ ситуации в области стратегической стабильности», – сказал он ТАСС.

    Он добавил, что Россия готова к равноправному диалогу для исправления ситуации в сфере международной безопасности. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля и не был продлен, что, по словам Небензи, произошло по вине США. В Вашингтоне, в свою очередь, рассчитывают заключить новый документ с учетом Китая.

    Президент России предлагал США соблюдать ограничения по СНВ еще год после прекращения действия договора. Россия отмечает, что вопрос участия Китая – это дело Пекина, и уважает его позицию.

    Москва также подчеркивала, что если расширять ограничения, то необходимо включить в них и Британию с Францией, обладающих ядерным оружием, чьи потенциалы не учитываются нынешними соглашениями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ. Рубио призвал включить Китай в ДСНВ. Экс-замгенсека НАТО назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ.

    10 февраля 2026, 08:08 • Новости дня
    Нефть подешевела на новостях о переговорах представителей США и Ирана

    Мировые цены на нефть снизились на новостях о переговорах США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник продолжили снижение из-за новостей о переговорах представителей США и Ирана.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.29 снижается на 0,17% относительно закрытия, до 68,92 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть арки WTI – на 0,22%, до 64,22 доллара, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в прошлую пятницу в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по поводу иранской ядерной программы. Американский президент отметил, что они прошли хорошо и будут продолжаться.

    Накануне осведомленный источник в Иране также сообщил, что переговоры прошли позитивно.

    «И Вашингтон, и Тегеран дали позитивную оценку переговорам в Омане, дав понять, что дальнейшие обсуждения состоятся», – цитирует Bloomberg аналитиков RBC Capital Markets LLC.

    10 февраля 2026, 12:33 • Новости дня
    Песков сообщил о запланированном международном разговоре Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин собирается провести во вторник международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня у президента запланирован в середине дня международный телефонный разговор», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее президенты Белоруссии и России обсудили подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства и вопросы интеграции.

    Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и президента США Дональдом Трампом в ближайшее время не запланирован. Он также подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона не запланирован.

    10 февраля 2026, 13:55 • Новости дня
    Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на перевозку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Греция и Мальта выразили сомнения относительно введения Евросоюзом полного запрета на предоставление услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование и фрахт, сообщило агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Греция и Мальта выступили против введения полного запрета Евросоюзом на услуги по транспортировке российской нефти, включая страхование и фрахт, передает ТАСС.

    По информации агентства, обе страны выразили сомнения относительно целесообразности столь жестких мер и подняли этот вопрос на встрече послов ЕС.

    В ходе обсуждения был представлен проект 20-го пакета санкций против России. Собеседники агентства отмечают, что Греция и Мальта опасаются негативных последствий для европейской судоходной отрасли, а также возможного роста цен на энергоносители.

    Данный вопрос стал предметом активного обсуждения среди стран Евросоюза, так как судоходство играет важную роль в экономике обеих стран. Окончательное решение по вопросу полного запрета еще не принято.

    Ранее сообщалось, что новый пакет санкций включает общесекторальные ограничения. Евросоюз переходит от схемы предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

    Фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.

    Евросоюз обсуждает также отмену потолка цен на российскую нефть.

    10 февраля 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии дат новых переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле выразили надежду на скорое возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине, но точные даты очередного раунда пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Конкретные даты нового раунда переговоров на уровне экспертов по урегулированию на Украине пока не определены, передает ТАСС.

    «Нет, конкретных дат пока нет. Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что до достижения мира на Украине еще предстоит пройти большую дистанцию.

    Лавров добавил, что европейские страны проявляют желание участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    По данным Reuters, США и Украина обсуждали возможность мирного соглашения между Киевом и Москвой, но территориальный вопрос остается нерешенным.

    10 февраля 2026, 13:53 • Новости дня
    Лавров о ситуации с ДСНВ: Главные союзники России – армия, флот и ВКС
    Лавров о ситуации с ДСНВ: Главные союзники России – армия, флот и ВКС
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ указал, что ситуация с окончанием срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений демонстрирует: главными союзниками России остаются армия, флот и воздушно-космические силы, передает ТАСС.

    Министр заявил: «Какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, с кем бы они ни были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и воздушно-космические силы. Будем полагаться именно на это».

    Также Лавров отметил, что руководство страны полностью уверено в состоянии стратегических систем, поскольку они «абсолютно надежно гарантируют безопасность России».

    По словам министра, противники России знают о готовности дать «абсолютно неприемлемый ответ» в случае попыток агрессивных действий или подрыва суверенитета страны. Лавров добавил, что в основе национальной безопасности лежит ядерное сдерживание, и не стал драматизировать ситуацию, отметив, что ДСНВ фактически не действовал последние три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не получила от Вашингтона окончательной и четко сформулированной реакции на предложение президента России Владимира Путина о сохранении статус-кво и уже не связана обязательствами по ДСНВ.

    Россия заявила, что готова к любому развитию событий после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ с целью выработки нового соглашения.

    10 февраля 2026, 09:19 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна обвинила элиту США в наживе на украинском конфликте

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессвумен Анна Паулина Луна осудила представителей политической элиты США, которые получают выгоду от кризиса на Украине.

    Многие представители политической элиты США извлекают выгоду из ситуации на Украине, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на приеме в посольстве России в США, посвященном Дню дипломатического работника, передает ТАСС.

    По ее словам, в Вашингтоне немало людей, которые наживаются на продолжающемся конфликте.

    «Когда занимающие выборные должности лица отстаивают войну, это свидетельствует о том, что они социопаты. А я не социопат. Поэтому я сегодня и нахожусь здесь», – заявила конгрессвумен.

    Луна также выразила мнение, что не только она, но и часть демократов, заинтересованы в продвижении идей, которые принесут пользу США, и это, по ее словам, мир на Украине. Она добавила, что готова поддержать усилия администрации по нормализации российско-американских отношений и готова помогать в этом процессе.

    Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала сделать отношения России и США снова великими. Луна заявила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    В Госдуме подтвердили подготовку к встрече парламентариев России и США.

    10 февраля 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков назвал нераспространение ядерного оружия основой безопасности мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва рассматривает международный режим нераспространения ядерного оружия как ключевой элемент поддержания глобальной безопасности на фоне обсуждений возможного получения ЯО Турцией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил на брифинге, что нераспространение ядерного оружия является краеугольным камнем мировой безопасности, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что существующий режим нераспространения должен оставаться основой для поддержания ядерной безопасности.

    Песков также отметил, что только ответственное поведение стран, обладающих ядерным оружием, позволит избежать новой гонки вооружений. «Считаем, что все страны «ядерного клуба» будут вести себя ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода и не допустить каких-либо проявлений ядерной гонки», – заявил он, комментируя заявления из Анкары о возможном появлении ядерного оружия у Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не получила от Вашингтона окончательной и четкой реакции на предложение президента России Владимира Путина о сохранении статус-кво по ДСНВ и уже не связана обязательствами по этому договору.

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по ДСНВ на шесть месяцев на полях переговоров по Украине.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года выразил готовность продлить ДСНВ, но в январе изменил позицию и отметил, что ему было бы удобнее, если бы срок договора истек, а в новом соглашении должны участвовать другие страны.

    10 февраля 2026, 09:05 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна призвала сделать отношения России и США снова великими

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения между Москвой и Вашингтоном могут снова стать великими, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна на торжественном приеме в российском посольстве.

    Отношения между Россией и США могут вновь выйти на высокий уровень, включая взаимовыгодное экономическое партнерство, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна после визита в российское посольство, передает РИА «Новости».

    «Сделать отношения России и США снова великими», – сказала законодатель, отвечая на соответствующий вопрос.

    Луна отметила, что верит в возможность возобновления крупномасштабных торговых отношений, объем которых может достичь 2 трлн долларов.

    На приеме по случаю Дня дипломата в посольстве России Паулина Луна рассказала, что на мероприятии присутствовали представители Белого дома и Госдепа. По ее словам, президент Дональд Трамп ясно дал понять, что США стремятся к продолжению дипломатии и участию в мирных переговорах по украинскому урегулированию, а также открыты к диалогу со всеми сторонами.

    Она добавила, что придерживаться старых взглядов времен «холодной войны» вредно, и многие в Вашингтоне зарабатывают на войне.

    Конгрессвумен подчеркнула, что она и ее единомышленники готовы работать над нормализацией отношений с Россией, поскольку это в интересах мира и самих США. Она объяснила свое появление в российском посольстве тем, что не поддерживает продвижение войны, а считает себя сторонницей мира.

    Кроме того, Анна Паулина Луна заявила, что у американских законодателей уже есть представление о времени и месте встречи с российскими депутатами, однако они ожидают одобрения виз от Госдепартамента. Подробности о возможной встрече она раскрывать не стала, сославшись на требования безопасности, но заверила, что переговоры обязательно состоятся.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине на основе договоренностей в Анкоридже.

    Анна Паулина Луна заявила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями по урегулированию ситуации на Украине.

    В Госдуме подтвердили подготовку к встрече парламентариев России и США.

    Сергей Лавров охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

